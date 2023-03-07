Участника СВО из Волгоградской области наградили медалью Жукова

Общество 07.03.2023 07:55
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07.03.2023 07:55
Участник специальной военной операции Даниил Приходченко награжден медалью Жукова. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Камышина Волгоградской области, награду накануне передали бойцу заместитель главы городского округа Юрий Бачурин и районный военком Александр Люков.
Справка. Медалью Жукова награждаются военнослужащие за отвагу, самоотверженность и личное мужество, проявленные в боевых действиях при защите Отечества, за особые отличия при несении боевой службы, боевого дежурства и при участии в учениях и маневрах, а также за отличные показатели в боевой подготовке.
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