Власти Волгограда обязали осветить поселок Верхнезареченский

Общество 06.03.2023 10:33
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06.03.2023 10:33
Центральный районный суд Волгограда по иску прокуратуры обязал сделать уличное освещение в поселке Верхнезареченском.
Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, прокуратура Тракторозаводского района установила, что в поселке уже длительное время нет уличного освещения, что нарушает права проживающих в нем людей и влияет на криминогенную обстановку в поселке.
- Прокурором Тракторозаводского района в суд предъявлено исковое заявление о возложении обязанности на администрацию Волгограда организовать работы по обеспечению наружного искусственного освещения улиц, расположенных на территории поселка Вехнезареченский, - сообщила Черединина. - Решением Центрального районного суда иск прокурора удовлетворен.
Власти Волгограда, согласно судебному акту, обязаны исполнить решение в течение 6 месяцев с момента его вступления в законную силу.
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