Власти Волгограда обязали осветить поселок Верхнезареченский





Центральный районный суд Волгограда по иску прокуратуры обязал сделать уличное освещение в поселке Верхнезареченском.

Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, прокуратура Тракторозаводского района установила, что в поселке уже длительное время нет уличного освещения, что нарушает права проживающих в нем людей и влияет на криминогенную обстановку в поселке.

- Прокурором Тракторозаводского района в суд предъявлено исковое заявление о возложении обязанности на администрацию Волгограда организовать работы по обеспечению наружного искусственного освещения улиц, расположенных на территории поселка Вехнезареченский, - сообщила Черединина. - Решением Центрального районного суда иск прокурора удовлетворен.

Власти Волгограда, согласно судебному акту, обязаны исполнить решение в течение 6 месяцев с момента его вступления в законную силу.



