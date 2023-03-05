«Все было под слоем штукатурки»: уникальное мозаичное панно обнаружили в Волжском при реставрации кинотеатра









Необычную находку сделали при реставрации кинотеатра «Юность» в Волжском Волгоградской области. Об этом, сообщает ИА «Высота 102», заявила директор муниципального учреждения Елена Кочнева.













- Под слоем штукатурки была обнаружена считавшаяся утерянной мозаика под названием «Кино», которую выкладывал художник и архитектор Геннадий Черноскутов. Оставшиеся фрагменты мозаики сбоку не потеряли своего цвета, и выглядят как будто подсвеченными изнутри. Это настоящий художественный материал - смальта, в настоящее время практически не выпускающийся, - поделилась Елена Кочнева.













Сотрудники учреждения нашли архивные фото и изумились – действительно, раньше фойе кинотеатра «Юность», который был открыт в 1983 году, украшало это панно.





Произведение искусства будет восстановлено, заверила руководитель «Юности». Реставрацией займется Олег Черноскутов, сын Геннадия Черноскутова.









Справка. На момент своего открытия " Юность" был самым передовым по своему архитектурному решению, просторным залам и рекреациям, очень светлым и художественно оформленным зданием учреждением культуры. Над созданием его неповторимого художественного образа трудился большой дружный коллектив очень талантливых людей: художников, архитекторов, инженеров. В результате их труда родился целый комплекс сооружений, в который входили, кроме кинотеатра "Юность", бассейн перед зданиеми большая солнечная площадь. Бассейн призван был обеспечивать циркуляцию воды в жаркое время года, так как центральный вход "Юности" находится на солнечной стороне, где волжане любили сидеть в тени раскидистых ив.