







Сегодня, 1 марта, губернатор заявил о важности перевода всех школьников в Волгоградской области на обучение в одну смену.

- Более 26 тысяч детей продолжают учиться во вторую смену, — сообщил Андрей Бочаров в Ворошиловском районе Волгограда ходе выездного совещания на стройплощадке школы-тысячника. — У нас есть все возможности — в том числе, через строительство современных объектов, через модернизацию существующих школ, — создать условия для постепенного перевода детей в одну смену. Эта задача очень важная.

По его словам, перевод на односменное обучение в регионе будет проходить постепенно за счет строительства новых и модернизации существующих учебных заведений.













С 2018 года в Волгограде и области построены шесть школ на 4650 мест. Из них три образовательных учреждения - это школы-тысячники.

- Сегодня на территории Волгоградской области идет строительство 5 школ, все строительные работы планируем завершить к концу этого года, — отметил губернатор. — И еще две проектируются. В целом, в 2023-2024 годах мы планируем завершить работы на 7 школах.

Так, в текущем году будут сданы в эксплуатацию две школы-тысячники на улице Кузнецкой и улице Шекснинской в Волгограде. Планируется завершить строительство в Волжском, школы на 250 мест в поселке Отрадное городского округа-города Михайловка, на 1280 мест — на улице Кортоева в Дзержинском районе Волгограда. Строится школа на 1224 места в «Комарово» в Советском районе, на 800 мест в поселке ГЭС Тракторозаводского района, но они будут сданы позже.

- Кроме строительства мы реализуем программу по модернизации школ. В 2023-2025 годах на эти цели будет выделено порядка 2 миллиардов рублей из областного бюджета, — сообщил Андрей Бочаров.

О важности продолжения работы по строительству новых общеобразовательных учреждений и обновлении существующих заявил в послании Федеральному собранию президент России.

Фото: администрация Волгоградской области