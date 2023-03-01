Общество 01.03.2023 11:27
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01.03.2023 11:27
Сегодня, 1 марта, губернатор заявил о важности перевода всех школьников в Волгоградской области на обучение в одну смену.
- Более 26 тысяч детей продолжают учиться во вторую смену, — сообщил Андрей Бочаров в Ворошиловском районе Волгограда ходе выездного совещания на стройплощадке школы-тысячника. — У нас есть все возможности — в том числе, через строительство современных объектов, через модернизацию существующих школ, — создать условия для постепенного перевода детей в одну смену. Эта задача очень важная.
По его словам, перевод на односменное обучение в регионе будет проходить постепенно за счет строительства новых и модернизации существующих учебных заведений.
С 2018 года в Волгограде и области построены шесть школ на 4650 мест. Из них три образовательных учреждения - это школы-тысячники.
- Сегодня на территории Волгоградской области идет строительство 5 школ, все строительные работы планируем завершить к концу этого года, — отметил губернатор. — И еще две проектируются. В целом, в 2023-2024 годах мы планируем завершить работы на 7 школах.
Так, в текущем году будут сданы в эксплуатацию две школы-тысячники на улице Кузнецкой и улице Шекснинской в Волгограде. Планируется завершить строительство в Волжском, школы на 250 мест в поселке Отрадное городского округа-города Михайловка, на 1280 мест — на улице Кортоева в Дзержинском районе Волгограда. Строится школа на 1224 места в «Комарово» в Советском районе, на 800 мест в поселке ГЭС Тракторозаводского района, но они будут сданы позже.
- Кроме строительства мы реализуем программу по модернизации школ. В 2023-2025 годах на эти цели будет выделено порядка 2 миллиардов рублей из областного бюджета, — сообщил Андрей Бочаров.
О важности продолжения работы по строительству новых общеобразовательных учреждений и обновлении существующих заявил в послании Федеральному собранию президент России.
Фото: администрация Волгоградской области
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