



В Котово Волгоградской области установленные на дорогах в целях безопасности движения «лежачие полицейские» превратились в самых настоящих «лежачих бандитов». Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, еще с лета прошлого года ограничители скорости стали буквально рассыпаться на глазах.

– Из них выпадали и разбивались целые звенья, смысла теперь в этих «полицейских» нет, – констатируют горожане. – Теперь их можно преодолеть, даже не сбавляя скорости. Если, конечно, колесом не угодить в один из острых болтов, которые повылезли наружу.

Такие печальные картины – разбитые вдрызг «полицейские» можно наблюдать в Котово на улице Мира напротив стадиона «Нефтяник» и напротив детского сада №1.

– Это не «лежачие полицейские», это какие-то «лежачие бандиты» на наших дорогах, – невесело шутят котовчане.

Руководитель МБУ «Городское хозяйство» Котово Игорь Быкодеров в разговоре с корреспондентом ИА «Высота 102» признал наличие проблемы с «лежачими полицейскими».

– Да, на двух участках улицы Мира ограничители скорости частично разрушились, – пояснил руководитель муниципальной службы. – Это произошло из-за тяжелых фур, которые подъезжают к супермаркету для разгрузки товара. Перед «лежачими полицейскими» они притормаживают, но детали оборудования такой нагрузки не выдерживают. Мы удалили торчащие болты, но, к сожалению, закрепить их заново пока не получается из-за влажного асфальта. Будем ждать сухой погоды, предположительно, в первой декаде апреля приведем все в порядок.

Фото и видео Александра Касьянова