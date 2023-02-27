Общество

В СВО погиб 22-летний Сергей Егоров из хутора Волгоградской области

Общество 27.02.2023 20:58
0
27.02.2023 20:58



Жители Фроловского района Волгоградской области потрясены печальным известием – в СВО погиб 22 февраля погиб Сергей Егоров. Как рассказали ИА «Высота 102» земляки погибшего бойца, Сергей родом из хутора Выездинский Краснолиповского сельского поселения. Он родился 26 марта 2000 года, учился в Зеленовской средней школе.

В зоне СВО был танкистом и оператором-наводчиком.

Сергей Егоров погиб в бою под Марьинкой Донецкой области. До своего 23-летия он не дожил чуть больше месяца.

Сергей, по воспоминаниям хуторян, был отзывчивым, веселым и позитивным парнем.

- Он навсегда останется в памяти земляков, - говорят его односельчане.

Фото https://vk.com/officialfrolovo_new

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
27.02.2023 21:35
Общество 27.02.2023 21:35
Комментарии

0
Далее
Общество
27.02.2023 20:01
Общество 27.02.2023 20:01
Комментарии

0
Далее
Общество
27.02.2023 19:34
Общество 27.02.2023 19:34
Комментарии

0
Далее
Общество
27.02.2023 17:19
Общество 27.02.2023 17:19
Комментарии

0
Далее
Общество
27.02.2023 16:31
Общество 27.02.2023 16:31
Комментарии

0
Далее
Общество
27.02.2023 13:22
Общество 27.02.2023 13:22
Комментарии

0
Далее
Общество
27.02.2023 11:16
Общество 27.02.2023 11:16
Комментарии

0
Далее
Общество
27.02.2023 10:48
Общество 27.02.2023 10:48
Комментарии

0
Далее
Общество
27.02.2023 09:43
Общество 27.02.2023 09:43
Комментарии

0
Далее
Общество
27.02.2023 09:21
Общество 27.02.2023 09:21
Комментарии

0
Далее
Общество
26.02.2023 20:55
Общество 26.02.2023 20:55
Комментарии

0
Далее
Общество
26.02.2023 19:47
Общество 26.02.2023 19:47
Комментарии

0
Далее
Общество
26.02.2023 18:58
Общество 26.02.2023 18:58
Комментарии

0
Далее
Общество
26.02.2023 17:43
Общество 26.02.2023 17:43
Комментарии

0
Далее
Общество
26.02.2023 16:56
Общество 26.02.2023 16:56
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:35
В последний день зимы в Волгограде зарядит дождьСмотреть фотографии
20:58
В СВО погиб 22-летний Сергей Егоров из хутора Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:26
Волгоградский «Ротор» завершил сборы ничьей со «Спартаком»Смотреть фотографии
20:01
«Это просто свинство!»: УК встретила волгоградца судебным иском после возвращения с СВОСмотреть фотографии
20:00
В Волгоградской области осталось 24 партииСмотреть фотографии
19:34
Камышанке Нине Будариной Путин присвоил звание «Народный учитель РФ»Смотреть фотографии
18:51
В Волгограде задержали троих похитителей школьных компьютеровСмотреть фотографии
18:25
Геотаргеты оказались самыми востребованными у пользователей «SMS-таргета» Tele2Смотреть фотографии
18:01
Прения по делу волгоградского генерала СК Музраева пройдут 28 февраляСмотреть фотографии
17:49
Волгоградцам напомнили об оплате налогов до 28 февраля: списокСмотреть фотографии
17:33
Видео с голой волгоградкой привлекло внимание главы СКРСмотреть фотографии
17:22
«Ситиматик-Волгоград» оштрафовали за уход от налоговСмотреть фотографии
17:19
Волгоградские чиновники опровергли информацию о повышении тарифов на ЖКУ с 1 мартаСмотреть фотографии
17:06
Волгоградка потеряла ребенка после четырех суток в пленуСмотреть фотографии
16:53
«Не отдали победу»: Волгоград впервые принял кубок России по боевому самбоСмотреть фотографии
16:31
Турвокзал времен СССР в центре Волгограда снова пытаются продать по объявлениюСмотреть фотографии
16:17
Жителю Волгограда дали 4 года колонии за поджог военкоматаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:58
Банк Уралсиб вошел в топ-3 рейтинга лучших кредитных карт«Мир»Смотреть фотографии
15:53
В Волгограде с рабочим визитом находится посол Белоруссии Дмитрий КрутойСмотреть фотографии
15:41
«Был в глубоком шоке»: в Волгограде посетитель сауны получил ожогиСмотреть фотографии
15:06
Волгоградцы сняли на видео волочащуюся за машиной обнаженную женщинуСмотреть фотографииCмотреть видео
13:22
В Волгоградской области простятся с погибшим в СВО ветераном Чечни Виталием СитниковымСмотреть фотографии
13:12
Волгоградку осудят за сокрытие своей недвижимости при банкротствеСмотреть фотографии
12:02
В Волгоградской области раскрыли цепочку фейковых поставок рыбы из МосквыСмотреть фотографии
11:23
«Пригласил для интима»: случайный любовник зарезал жителя ВолжскогоСмотреть фотографии
11:16
К ремонту дорог в Волгограде и области приступят при стабильных +5 градусахСмотреть фотографии
11:14
В Волгоградской области мужчина поджег дом бывшей возлюбленнойСмотреть фотографии
10:48
Для души, а не убийства тела: священник рассказал волгоградцам, как не загубить здоровье в Великий ПостСмотреть фотографии
10:24
За рулем перевернувшейся в Камышине иномарки находился судьяСмотреть фотографии
10:21
С птицефабрики под Волгоградом взыскали 1,2 млн рублей за порчу земли пометомСмотреть фотографии
 