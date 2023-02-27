В СВО погиб 22-летний Сергей Егоров из хутора Волгоградской области









Жители Фроловского района Волгоградской области потрясены печальным известием – в СВО погиб 22 февраля погиб Сергей Егоров. Как рассказали ИА «Высота 102» земляки погибшего бойца, Сергей родом из хутора Выездинский Краснолиповского сельского поселения. Он родился 26 марта 2000 года, учился в Зеленовской средней школе.





В зоне СВО был танкистом и оператором-наводчиком.





Сергей Егоров погиб в бою под Марьинкой Донецкой области. До своего 23-летия он не дожил чуть больше месяца.





Сергей, по воспоминаниям хуторян, был отзывчивым, веселым и позитивным парнем.





- Он навсегда останется в памяти земляков, - говорят его односельчане.