В СВО погиб 22-летний Сергей Егоров из хутора Волгоградской области

Фото https://vk.com/officialfrolovo_new
Общество 27.02.2023 20:58
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27.02.2023 20:58
Фото https://vk.com/officialfrolovo_new
Жители Фроловского района Волгоградской области потрясены печальным известием – в СВО погиб 22 февраля погиб Сергей Егоров. Как рассказали ИА «Высота 102» земляки погибшего бойца, Сергей родом из хутора Выездинский Краснолиповского сельского поселения. Он родился 26 марта 2000 года, учился в Зеленовской средней школе.
В зоне СВО был танкистом и оператором-наводчиком.
Сергей Егоров погиб в бою под Марьинкой Донецкой области. До своего 23-летия он не дожил чуть больше месяца.
Сергей, по воспоминаниям хуторян, был отзывчивым, веселым и позитивным парнем.
- Он навсегда останется в памяти земляков, - говорят его односельчане.
Фото https://vk.com/officialfrolovo_new
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