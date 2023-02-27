Заброшенный туристический вокзал в центре Волгограда, который уже долгое время не эксплуатируется по назначению, продается за 142,7 миллиона рублей.

Как сообщает ИА «Высота 102», объявление о продаже этого объекта недвижимости опубликовано на популярном сайте бесплатных объявлений.

Напомним, что в впервые это имущество было выставлено на торги в июле 2022 года по такой же цене. Однако покупателей тогда этот объект не заинтересовал. С тех пор, как выясняется, нынешние владельцы туристического вокзала не оставляют попыток его продать.

Реализуется нежилое здание площадью 2 881,6 кв.м. и сооружение – платформа площадью 3 089,2 кв.м, расположенные по адресу: улица Коммунистическая, 23.

– Объекты недвижимого имущества расположены на земельном участке из земель поселений общей площадью 8007915,6 кв.м с кадастровым номером 34:34:000000:0001, имеющим адресный ориентир: г. Волгоград, предоставленном ОАО «РЖД» в пользование по договору аренды от «22» ноября 2004 г. № 273. У АО «ЖТК» земельный участок находится в субаренде, – написано в объявлении.

Ранее сообщалось, что здание находится в собственности АО «Железнодорожная торговая компания», а платформа с 12 марта 2004 года принадлежит ОАО «Российские железные дороги».

Общее состояние объекта удовлетворительное. Объявление о продаже, как в нем указано, размещено АО «ЖТК».

Справка. Туристический вокзал в Волгограде был построен в 1972 году. Во времена СССР здесь принимали поезда с туристами, которые прибывали в город-герой со всех уголков Советского Союза. Выполненное в стиле псевдоконструктивизма здание украшает огромное мозаичное панно «Мир вам». В 90-е годы после распада СССР туристический поток иссяк, турвокзал постепенно пришел в упадок. Здание вокзала давно сдается под офисы различным организациям, в основном барам, магазинам и автомойкам. Территория с путями используется для отстоя электропоездов.

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»