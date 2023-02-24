Выставку «Освобождение. Сталинград» открыли в посольстве РФ в Вашингтоне

В посольстве России в Вашингтоне открылась фотовыставка «Освобождение», созданная МИА «Россия сегодня» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Как сообщает ИА «Высота 102», в церемонии открытия принял участие глава дипмиссии Анатолий Антонов.





— В экспозиции представлены эксклюзивные кадры, сделанные военными корреспондентами «Совинформбюро» во время Сталинградской битвы и освобождения юго-западных районов СССР от немецко-фашистских захватчиков в 1943 году, — указывается в официальном сообщении Telegram-канала Президентского фонда культурных инициатив. — Показаны страницы истории, связанные в том числе с Донецком, Луганском и Запорожьем, в их основе — фотоархив Совинформбюро 1941-1945 годов, дополненный форматами новых медиа.





Уточняется, что в мероприятии приняли участие послы и военные атташе дружественных стран, российские и американские журналисты, а также соотечественники.

Выставку «Освобождение. Сталинград» можно увидеть в Волгограде в Триумфальном зале музея-панорамы с 31 января по 28 февраля. До конца года тематические фотоэкспозиции проекта откроются также в Белгороде, Орле, Донецке и Мелитополе.

Фото: Культурная волна. Гранты ПФКИ / t.me