Бойцы мотострелкового полка из Волгоградской области прорвали оборону украинских десантников в зоне проведения специальной военной операции по защите Донбасса. Как сообщает ИА «Высота 102», наступление российских войск стало неожиданностью для украинских военнослужащих.

— Волгоградский 255-й гвардейский полк прорвал оборону украинских десантников южнее Марьинки. В течение последних нескольких дней бойцы полка ВС РФ прорвали оборону ВСУ вдоль дороги Марьинка — Константиновка и достигли села Победа. Попутно они атаковали укрепрайон 79 отдельной десантно-штурмовой бригады в полях к востоку от Победы, — цитирует ИА «Высота 102» сообщение Telegram-канала «Мобилизация 34».

Авторы Telegram-канала уточняют, что российские войска воспользовались дезорганизацией в рядах ВСУ и смогли зайти в само село, а бои идут уже внутри населенного пункта.

Фото: архив ИА «Высота 102»