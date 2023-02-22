Общество

Комплекс по производству спецстали возведут в Волгоградской области

Общество 22.02.2023 17:19
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22.02.2023 17:19


Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров 22 февраля встретился с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым. По информации администрации региона, зампред российского правительства одобрил проект по созданию волгоградского центра компетенций спецсталей. 

Проект, безусловно, поддерживаем, он может стать катализатором активного роста внутреннего рынка нержавейки. А отечественные производители будут иметь доступ к высококачественному холоднокатаному материалу по конкурентоспособным ценам, — сказал, в частности, глава Минпромторга России.

По информации Андрея Бочарова, в рамках проекта в 2026 году планируется создать и ввести в эксплуатацию передовые высокотехнологичные мощности по производству до 500 тыс. тонн горячекатаного и холоднокатаного проката из нержавеющих и специальных сталей, что позволит полностью обеспечить потребности российского рынка. 

Для справкиЦентр компетенций спецсталей — это комплекс по производству высококачественного горячекатаного и холоднокатаного плоского проката из нержавеющих и коррозионностойких марок стали и сплавов. Развитие производства будет осуществляться в рамках создания единого «Нержавеющего кластера», который обеспечит выпуск полной номенклатуры плоского и сортового проката из нержавеющих и спецсталей — они необходимы для удовлетворения растущего спроса базовых отраслей промышленности. 

Фото: government.ru

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