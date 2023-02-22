Комплекс по производству спецстали возведут в Волгоградской области





Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров 22 февраля встретился с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым. По информации администрации региона, зампред российского правительства одобрил проект по созданию волгоградского центра компетенций спецсталей.

– Проект, безусловно, поддерживаем, он может стать катализатором активного роста внутреннего рынка нержавейки. А отечественные производители будут иметь доступ к высококачественному холоднокатаному материалу по конкурентоспособным ценам, — сказал, в частности, глава Минпромторга России.

По информации Андрея Бочарова, в рамках проекта в 2026 году планируется создать и ввести в эксплуатацию передовые высокотехнологичные мощности по производству до 500 тыс. тонн горячекатаного и холоднокатаного проката из нержавеющих и специальных сталей, что позволит полностью обеспечить потребности российского рынка.

Для справки. Центр компетенций спецсталей — это комплекс по производству высококачественного горячекатаного и холоднокатаного плоского проката из нержавеющих и коррозионностойких марок стали и сплавов. Развитие производства будет осуществляться в рамках создания единого «Нержавеющего кластера», который обеспечит выпуск полной номенклатуры плоского и сортового проката из нержавеющих и спецсталей — они необходимы для удовлетворения растущего спроса базовых отраслей промышленности.

Фото: government.ru