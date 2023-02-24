76-летний Валентин Буданов, основатель первого в Волгограде кооперативного банка «Раритет», пытается добиться признания незаконным вынесенного ему в 90-е годы приговора, а также компенсации за понесенное наказание и за конфискованное и пропавшее имущество. Пока в ответ на свои обращения Валентин Петрович получает заверения, что и приговор, и другие действия следователей были законными, но он полон решимости доказать свою невиновность и считает, что дело в отношении него было сфабриковано. Буданов мечтает вложить деньги, которые он планирует получить в качестве компенсации, в другой, как он считает, перспективный бизнес, а может быть, даже снова открыть банк.

Бывший миллионер и влиятельный в Волгограде человек, а сегодня – простой пенсионер Валентин Петрович Буданов в беседе с корреспондентом ИА «Высота 102» рассказал о зигзагах своей жизни, в которой были большие деньги, любовь, оружие, путешествия по миру, а потом – тюрьма, проблемы в семье и забвение.

«От мыловарни к "Триаде"»

Первые свои большие деньги Валентин Петрович Буданов, трудясь на скромной должности заведующим лаборатории Волгоградского архитектурно-строительного института, заработал в 1987 году.

– Тогда за год у меня вышло около 200 тысяч рублей, это были огромные деньги, – вспоминает Валентин Петрович. – На одном из заводов в Волгограде, который работал на «нефтянку», столкнулись с необходимостью замены оборудования для очистки песка, используемого при бурении скважин. Оборудование было очень громоздким, а, чтобы произвести его замену, надо было потратить много времени, в том числе заказать проект. Мы с товарищем приехали, посмотрели, быстро нашли инженерное решение – предложили разобрать крышу цеха и организовать другой подъезд. Нашли единственный в Волгограде специальный кран, который, правда, чуть не перевернулся, когда переносил барабан. Но мы и эту техническую задачу с другом решили и в результате завод получил новое оборудование, а мы – 60 тысяч рублей.

Идея зарабатывать деньги и дальше уже не отпускала Валентина Буданова. Да и время тогда, по словам бывшего банкира, располагало к занятию бизнесом. К 44 годам Валентин Петрович открыл уже несколько кооперативов, которые чем только не занимались – и ремонтом автомобилей, и даже мыло варили, с которым в начале 90-х в стране было туговато и его можно было получить только по карточкам. Он, кстати, разрабатывал и устанавливал в городе новые остановки общественного транспорта, эскизы которых утверждали еще в районных исполкомах партии.

В 1990 году Валентин Буданов, к тому времени давно распрощавшийся с работой в институте, образовал ассоциацию кооперативов «Триада». Сейчас он с улыбкой вспоминает, что выбирать названия заграничных мафий тогда было очень модно.





«Решал проблемы ЦБ за бутылку»

Кооперативы с началом перестройки уже вовсю занимали экономические ниши перестраивающейся на рыночный лад страны и у Валентина Буданова, как у одного из первых основателей кооперативного движения, были все шансы возглавить Союз кооперативов, первый съезд которого он и организовал в 1990 году.

– Но мне уже это было неинтересно, – признается собеседник ИА «Высота 102». – Как раз в это время в стране разрешили создавать кооперативные банки. Я просто бредил этой идеей. Зашел в волгоградское управление Центробанка, где я часто бывал по делам кооперативов, а там как раз создали отдел, который должен был этим заниматься. Меня уже там хорошо знали, раньше выдавали мне кредиты на развитие кооперации. Тогда с этим было очень легко. Я как-то получил на свою автомастерскую почти 8 тысяч рублей кредита под смешные 3%. Тогда это были огромные деньги. Никаких откатов тогда не было. Я оказывал мелкие услуги работникам в благодарность. Например, им не хватало бланков, а мне за бутылку печатали их на множительной технике в институте. Вот такое было взаимовыгодное сотрудничество.

Необходимые документы Валентину Буданову сделали в Волгограде за несколько дней.

– Потом в апреле 1990 года мы поехали в Москву, сняли квартиру и уже вплотную стали заниматься своим делом, – вспоминает Валентин Петрович. – В то время у нас действовали два банка – СССР и РФ. Документы понесли в банк РФ. Нам сразу сказали, что в качестве уставного капитала понадобится не менее 200 тысяч рублей. Я уже и сам зарабатывал прилично, но такой суммы у меня не было. Пытался найти партнеров в Волгограде. Один из них, ставший потом известным бизнесменом-пивоваром, пообещал мне даже миллион вложить. Но слово свое не сдержал. Выручил одноклассник. Так мы нашли необходимую сумму.

– Уже к 30 мая почти все документы были готовы, – рассказывает Валентин Буданов. – Правда, все время вносились правки, а компьютеров тогда не было, приходилось все пачки листов постоянно перепечатывать. В Центробанке работала машинистка-виртуоз. Я оставлял ей 100 рублей, мы приходили утром и все было готово. Все удивлялись – как вы так быстро все исправляете?





Когда, наконец, все необходимые подписи и согласования были получены, Валентина Петровича ждал неприятный сюрприз.

– Свой банк я хотел назвать «Паритет». Но выяснилось, что банк СССР уже зарегистрировал такое название. Это был удар – нам предстояло снова перепечатать кипу листов! И тогда мне в голову пришла гениальная мысль – заменить только первую букву в слове «Паритет». Так и получилось – «Раритет». Посмотрели в словаре Ожегова, что означает это слово и пришли в восторг – это предмет, имеющий цену по причине своей редкости. Ну как еще лучше можно было сказать про наш банк? Вы не поверите, мы замазали букву мастикой, нарисовали другую и так и понесли в Центробанк. И у нас все приняли! Никакой бюрократии тогда не было, все с колес делалось и очень быстро. В Волгоград мы вернулись с уставом банка «Раритет» на 18 листах – полные сил, энергии и грандиозных планов.

Дела у «Раритета», который сначала обосновался в здании на проспекте Металлургов, 7, сразу пошли в гору. В финансовое учреждение понесли деньги многочисленные к тому времени кооператоры, а отделения банка открылись во всех районах региона.

– Потом, правда, из-за нерентабельности нам пришлось многие закрыть, – вспоминает Валентин Буданов. – Но зато уже через некоторое время мы получили первый крупный межбанковский кредит в размере 5 миллионов рублей. Мы уже через полгода-год крепко встали на ноги, ну и благодаря тому, что в 1991 году инфляция была не такой сильной, как в последующие годы. Я очень много вкладывал в развитие банка, в технологии. Тогда специально отправлял своих подчиненных в Сингапур, откуда они приехали с самыми, по тем временам, как сейчас бы сказали, крутыми компьютерами.

Благосостояние Валентина Петровича тоже упрочилось. Он с супругой и тремя сыновьями жил в хорошем доме, в гараже стояло несколько иномарок премиум-класса. В службе безопасности, которая в том числе охраняла его семью, работали двадцать человек. Валентин Буданов побывал в Америке, где познакомился с настоящим миллиардером и с удивлением тогда обнаружил, как скромны в быту состоятельные люди за океаном. До сих пор он с улыбкой вспоминает, как гостил в доме у одного из богатейших людей Америки, который оказался настолько простым человеком, что пытался погладить его штаны, когда банкир попросил его дать утюг.





«Я ходил с револьвером»

Но потом все пошло не так гладко. 1993-1994 годы стали периодом активной приватизации, которая, по словам Валентина Буданова, проходила в Волгограде с тайным участием чиновников, действующих через подставных лиц. Так подбиралась к рукам в первую очередь местная промышленность.

Как утверждает Валентин Петрович, развивающийся банк стал предметом зависти и вожделения со стороны влиятельных в Волгограде лиц и структур. К тому же тогда в стране начала разгоняться инфляция, которая доходила до 1000% годовых. Инвестиции в пораженную бешеным галопом цен экономику не оправдывали себя и положение банка пошатнулось.

Последним гвоздем в «гроб» «Раритета» стало решение Центробанка РФ о прекращении деятельности волгоградского кооперативного банка. Хотя сам Валентин Буданов считает, что этот документ был фейковым и на самом деле никакого распоряжения не было. Тем не менее, согласно данному решению, в банке «Раритет» была создана ликвидационная комиссия. А среди 40 тысяч вкладчиков начались волнения.

– В сентябре 1994 года на стадионе «Динамо» собрались около трех тысяч вкладчиков, на встречу с которыми меня привезли в сопровождении двух милиционеров, – вспоминает Валентин Буданов. – Были горячие и эмоциональные выступления, только что не плевали в меня. Никогда не забуду, как одна пожилая женщина, видимо, пожалев меня, увидев, в каком я был состоянии, предложила мне валерьянки. Мне действительно было тогда страшно. Когда мы уже дошли до выхода, в микрофон кто-то крикнул: «Держите его, он убегает!». А у меня был с собой револьвер. Конечно, я бы его не применил, но толпа меня могла легко растерзать.

«Яд кобры и еврокамера»

Этот эпизод натолкнул Буданова на принятие непростого решения.

– Я уехал из Волгограда в Москву, где жил, можно сказать, на нелегальном положении, – вспоминает Валентин Буданов. – Скажу вам, это было очень нелегко. Мое моральное состояние было ужасным. Я понимал, что меня просто так не оставят и не хотел больше скрываться. В Южном Бутово, где я скрывался, я познакомился с одним участковым и попросил его узнать, не нахожусь ли я в розыске. Тогда уже создавались первые компьютерные базы. Помню, как у него глаза на лоб вылезли – да ты, братец, в федеральном розыске. Мне кажется, я даже обрадовался, узнав об этом. И пошел сдаваться. Это было в конце декабря 1996 года. Даже Новый год решил не праздновать.

Валентина Буданова привезли в Волгоград и поместили в недавно отремонтированную по европейским стандартам камеру.

– Мы одно время снимали офис на Скосырева, откуда хорошо было видно СИЗО №1, а мой знакомый как раз занимался ремонтом камер, – рассказывает собеседник редакции. – По иронии судьбы, в одну из таких я и попал. Так что ремонт оценил в полной мере.





– А через некоторое время в распределителе, где собираются подследственные перед развозкой на допросы, я встретил основателей «РДС» Александра Саломадина и Сергея Грузина, которым я в свое время выдал гарантийное письмо для открытия их компании. Я вспомнил, как уже перед закатом «Раритета» я предложил им объединиться, чтобы выжить в новых экономических условиях. Но они тогда посмеялись только, сказали, что деньги самолетами возят и никакое объединение им не нужно. Я как в воду глядел тогда, предупредил, что, мол, смотрите, нас всех посадят. Так все и вышло. Они тогда признали, что я был прав. Ну да чего уже было про это говорить… – повествует Валентин Петрович.

Валентину Буданову следствие вменило присвоение вверенных средств в размере 300 миллионов рублей по уже несуществующей сегодня статье уголовного кодекса.

– Следователи описали все в доме вплоть до чайной ложки, а сам дом был продан ликвидационной комиссией с молотка, – говорит Валентин Буданов. – У меня было пять автомобилей премиум-класса, дорогие ружья, только яда кобры, которую я приобрел с целью последующей продажи, где-то на 100 тысяч долларов. Партия яда, утверждалось, была также реализована для расчета с вкладчиками. Но по моей информации, с вкладчиками, во всяком случае, с большинством из них, так и не рассчитались.

Надо сказать, что у Валентина Петровича было немало влиятельных знакомых из самого первого круга власти.

– Что там скрывать, я обращался к ним за помощью. Например, к Сергею Бабурину, который тогда был зампредседателя Госдумы РФ. И он пытался что-то сделать. Может, поэтому, но со мной тогда хорошо обращались, ничего такого, вроде «пресс-хаты» ко мне не применяли.

«Меня звали на работу в колонию...»

Приговором Краснооктябрьского районного суда Волгограда Валентин Буданов 25 декабря 1997 года был осужден на 2,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и с конфискацией имущества – двух охотничьих ружей и «кристаллического вещества» (так в документах был назван яд кобры).

– На судебном процессе было заявлено 35 свидетелей обвинения, однако ни одного из них в суд так и не пригласили. Я страшно устал к тому времени и хотел, чтобы все побыстрее закончилось – у меня просто не было сил дальше сопротивляться. А через несколько дней после вынесения приговора уголовная статья, по которой меня осудили, была амнистирована и вычеркнута из уголовного кодекса.





Валентин Буданов надеялся, что в связи с этим его сразу отпустят. Однако ему пришлось провести 5 месяцев в колонии №12 в Волжском.

– Когда меня освобождали, начальник колонии предложил мне стать его замом по экономике, но я отказался, – рассказывает Валентин Петрович. – Я был полон сил и уверен, что мне удастся найти дело по душе.

После освобождения Валентин Петрович пытался наладить работу структуры, которую бы сейчас назвали родоначальником института управляющих компаний.

– Но тогда пришли два крепких парня и сказали, что мне не стоит этим заниматься, – вспоминает Валентин Буданов. – Спорить с ними было бессмысленно.

По следам иномарок

Сейчас Валентин Петрович вынужден жить на пенсию в 14 тысяч рублей. Коронавирус подкосил его здоровье, а во время пандемии, когда не хватало денег на лекарства, он вынужден был залезть в кредиты в микрофинансовых организациях и не смог вовремя расплатиться с ними.

– Когда у меня стали снимать половину пенсии, я пришел в службу судебных приставов, чтобы мне оставляли больше на жизнь, – рассказывает Валентин Петрович. – Тогда судебный пристав укорила меня, что же вы, не можете продать свои машины? Я удивился – какие машины? Оказалось, что на мне числятся три автомобиля из пяти, которые у меня забрали во время следствия – «Шевроле», «Тойота» и микроавтобус «Мерседес Бенц».

Валентин Буданов начал выяснять судьбу этих автомобилей, однако, как оказалось, найти концы в этой истории оказалось непросто.

Так, в ответе прокуратуры Волгоградской области сообщается, что указанные автомобили были изъяты в ходе расследования уголовного дела.

– Дальнейшая судьба вышеуказанных транспортных средств неизвестна, приговором вопросы определения порядка изъятия автомобилей не определены, – говорится в документе. – Согласно информации ГУ МВД России по Волгоградской области, с 2001 года на вас зарегистрированных транспортных средств не имеется, вышеуказанные автомобили сняты с учета в 1996 году, информация о конфискованных транспортных средствах отсутствует.

При этом, согласно выданной бывшему банкиру справке из службы судебных приставов, вышеуказанные автомобили числились на Валентине Буданове по состоянию на 14 мая 2022 года.

Не удается Валентину Петровичу и добиться пересмотра его уголовного дела в кассационном порядке.

– Судом исследованы и получили оценку в приговоре все представленные сторонами доказательства, в том числе ваша версия в свою защиту, показания свидетелей, письменные материалы, а несогласие с ними не свидетельствует о недоказанности вашей виновности в совершении преступления, – сообщается еще в одном ответе прокуратуры.





Валентин Буданов дошел до Генпрокуратуры РФ, где также заявили о законности вынесенного ему приговора.

– В ответе содержится утверждение о том, что на судебном заседании были допрошены три свидетеля, мои бывшие подчиненные, которые якобы подтвердили мою вину и утверждали, что, будто бы я лично принимал решение о получении денег в кассе и приобретал на них имущество, – говорит Валентин Буданов. – Но эти люди не вызывались в суд. Один из них уже умер, а двое свидетелей живы и здоровы. Очень легко у них узнать, давали ли они суду показания. Но никто ворошить это дело, видимо, не хочет.

По мнению Валентина Петровича, выдвинутое ему обвинение и приговор были абсурдны.

– Меня осудили за присвоение вверенных мне средств, но эти средства были мои, – утверждает бывший банкир. – А как можно посадить человека за то, что он присвоил свои же деньги? Я даже зарплату не получал в банке, хотя мне положено было 5 тысяч долларов в месяц. Но деньги у меня были, я не нуждался, и считал, что лучше они будут в обороте.

«Я могу открыть еще один банк...»

Но надежду на то, что ему удастся добиться признания своей невиновности и компенсации ущерба, Валентин Петрович не теряет.

– Мою жену и больного младшего сына выселили из дома, когда я был под следствием, и они ушли в никуда, – вспоминает Валентин Буданов. – Я думаю, и члены моей семьи имеют право на возмещение причиненного им морального вреда.

Тем временем Валентин Петрович полон надежд и бизнес-планов на будущее.

– Я хочу вложить деньги, если мне удастся их получить, в методики долголетия – открыть современный геронтологический центр, – признается бывший банкир. – Мечтаю обустроить такие комнаты-отдыха с барокамерами, где бы пожилые люди встречались, общались, занимались каким-то делом, а заодно насыщались кислородом. Я и банк новый могу создать. Ведь какая главная проблема возникает при создании банка – кто будет его клиентом? А клиентов у моего банка будет много – столько, сколько людей будут посещать такие оздоровительные процедуры.

Еще одна задумка Валентина Буданова – поставить на поток производство изобретенного им антибактериального «козырька» – приспособления, оборудованного вентиляторами, для исключения заражения вирусами, которое человек может носить в виде части головного убора убора.

– Я сам переболел коронавирусом, осложнения дают о себе знать, поэтому знаю, как важно защититься перед инфекциями, – признается Валентин Петрович. – Не могу сидеть сложа руки – надо что-то делать, тренировать ум и двигаться.

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102», личный архив Валентина Буданова