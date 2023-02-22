Общество

В Волгограде состоялось награждение победителей квеста для поваров

Общество 22.02.2023 15:16
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22.02.2023 15:16



Три команды волгоградских поваров получили заслуженные награды за победу в конкурсе профессионального мастерства "Квест на пищеблоке". Участники квеста проходили тестирование по нормам СанПиН, а также находили и устраняли ошибки (нарушения) в условиях действующего пищеблока.

Победителями стали команды:
  • МОУ средней школы №92 Краснооктябрьского района г. Волгограда;
  • МОУ средней школы №56 Кировского района г. Волгограда;
  • МОУ средней школы №38 Красноармейского района г. Волгограда.


- Отличный конкурс и его организация. Ведь сколько бы ты в профессии не работал, хочется развиваться и узнавать что-то новое. Этот квест нам дал такую возможность,  - сказала участница конкурса Ксения Астахова, шеф-повар гимназии №11 Дзержинского района г. Волгограда.

Конкурс оценивали представители:
  • комитета по образованию Волгоградской области;
  • общественной организации "ПСПиОН";
  • операторов питания Волгограда.

- Я была поражена с какой скоростью работали наши участники конкурса, как быстро они находили ошибки, подстроенные нами, но еще больше порадовало, что они видели и другие недочеты и исправляли их, - рассказала член жюри Ксения Тюрина, руководитель по общим административным вопросам организации социального питания ООО "Виво Маркет". 

- Мы благодарны всем участникам за то, что они не испугались и пошли в новую для них историю. Все показали себя большими профессионалами. Я как представитель оператора питания  тоже прошла тестирование, для интереса, и поняла, что мне еще есть над чем поработать, а вот для поваров это испытание было не сложным, и это невероятно радует, - поделилась эмоциями заместитель директора оператора питания ООО "Славия" Татьяна Погосова. 

Все команды поваров показали высокий уровень профессионализма, поэтому жюри было непросто выбрать победителей.



-Я считаю, что наша команда отработала на 5+, мы справились со всеми заданиями, нашли все ошибки на пищеблоке. Очень благодарна за такой конкурс, это отличная возможность побывать в роли проверяющего и посмотреть на свою работу с другой стороны, - поделилась эмоциями участница квеста Наталья Романова - шеф-повар средней школы №51 Тракторозаводского района г. Волгограда.

Напомним, что ассоциация «ПСПиОН» организовала конкурс профессионального мастерства среди операторов питания города Волгограда. Конкурс «Квест на пищеблоке» направлен на поиск и устранение ошибок (нарушений) в условиях работы действующего пищеблока, а также построению правильной работы всех производственных процессов. Цель конкурса - дать возможность сотрудникам пищеблока самостоятельно найти отклонения в работе от СанПина, применить на практике полученные теоретические знания и осознанно оценить возможные последствия этих нарушений. 

- Когда начинали этот квест не знали будет ли этот конкурс интересен, но количество добровольцев очень порадовало. Участники сказали, что такой формат более интересен, чем просто экзамен, потому что есть возможность показать свой профессионализм с разных сторон. Мы берем этот опыт на вооружение и будем проводить этот конкурс среди других школ, - рассказала заместитель руководителя по связям с общественностью ПСПиОН Алла Порхун.



13 команд школьных поваров из 6 районов Волгограда приняли участие в конкурсе. Он состоял из двух этапов. Сначала участники команд прошли теоретическое тестирование по вопросам СанПиН. Далее была практическая часть - квест на базе школьных пищеблоков. Команды-участницы самостоятельно, по предоставленному чек-листу, находили и устраняли нарушения в работе реального пищеблока, в соответствии с требованиями и нормами СанПиН. 

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