Под Волгоградом за хулиганство задержали мужчину с гранатой









Полицейские задержали за хулиганство 38-летнего мужчину, который в одном из магазинов Волжского угрожал продавцу страйкбольной гранатой.

Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, сообщение в полицию поступило минувшей ночью от продавца продуктового магазина. Женщина пояснила, что пьяный покупатель не оплатил товар, а потом вернулся и стал требовать продать ему алкоголь.

На отказ он отреагировал агрессивно. Он достал похожий на гранату предмет и стал им угрожать, использую нецензурную лексику.

Продавец нажала тревожную кнопку и дебошира задержали охранники.

Нарушителя доставили в отдел полиции. У него изъята страйкбольная граната.

На дебошира составлен административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство). Решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области



