Общество

Волгоградцы готовы потратить на подарки к 23 февраля 2700 рублей

Общество 20.02.2023 08:20
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20.02.2023 08:20



Волгоградцы  собираются потратить на подарки к 23 февраля 2700 рублей.  В 2022 году жители были готовы потратить на презенты 2500 рублей, а в 2021 — 2300 рублей. Такие данные, сообщает ИА «Высота 102», опубликовала компания  SuperJob.

Среднестатистический россиянин потратит на подарки ко Дню защитника Отечества чуть больше 3000 рублей. Самый большой подарочный бюджет — в Москве и Краснодаре, самый маленький — в Перми. 

Так, в Москве он составил в среднем 3700 рублей, в Краснодаре (3600 руб.), в Красноярске, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону (по 3500 руб.). Меньше всего готовы потратить жители Перми (2300 руб.), Омска, Волгограда, Воронежа и Самары (по 2700 руб.). 

Заметнее всего расходы на подарки за год выросли в Ростове-на-Дону (+500 руб.), Казани, Новосибирске, Челябинске и Омске (на 300 руб.).

К слову, женщины готовят подарки на 23 февраля чаще мужчин, но тратят на них меньше.
 
Каждая четвертая россиянка готовит подарок на 23 февраля мужу (24%), каждая седьмая — отцу (14%), каждая десятая — сыновьям (10%). Презенты для родных и близких покупают 7% женщин, для возлюбленных — 4%. О том, что подарить коллегам и братьям, задумываются по 3%, друзьям — 2%, дедушкам — 1%.

Мужчины реже готовят подарки на День защитника Отечества. Вручить что-нибудь приятное или полезное отцу планирует каждый девятый (11%), родным, сыновьям и себе любимому — по 5%. Презенты друзьям выбирают 4% представителей сильного пола, братьям и дедушке — по 2%, коллегам — 1%.

Любопытно, что 40% женщин и 58% мужчин не дарят подарки на 23 февраля. С каждым годом представительницы прекрасного пола все чаще отказываются от традиции преподносить что-либо мужчинам в День защитника Отечества: например, в 2019 году подготовкой презентов не занималась  каждая четвертая (24%), сейчас — уже 4 из 10.

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