Общество

«Мы могли бы помочь многим людям»: изобретатели экзоскелета из Волгограда рассказали депутатам ГД о проблеме

Общество 18.02.2023 08:57
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18.02.2023 08:57


Волгоградские ученые-изобретатели экзоскелета для неподвижных людей побывали накануне в Москве, где приняли участие в рабочем совещании с депутатами Госдумы. Как рассказал ИА «Высота 102» профессор ВолгГМУ и Заслуженный деятель науки РФ Александр Воробьев, в ходе мероприятия ему удалось озвучить актуальную на сегодня проблему включения новых технических средств реабилитации в федеральный перечень. 

– В нашей стране сегодня, к сожалению, наблюдается кризис с внедрением новой медицинской техники. Основная проблема – это бюрократия, – рассказал ученый информагентству. – Именно по этой причине Россией в основном закупается зарубежная техника. В данном случае процесс отлажен, прост и понятен. 


По словам Воробьева, экзоскелет, который с успехом сегодня применяют для реабилитации в том числе раненных в зоне СВО военнослужащих, до сих пор не включен в федеральный перечень технических средств реабилитации. 

– Мы давно получили все возможные документы на экзоскелет, но до сих пор нам не удалось включить его в список ТСР, – констатирует профессор. – Когда на совещании меня спросили, сколько лет нам это не удается, я честно ответил – десять лет. Именно такое количество времени прошло с момента разработки до сегодняшнего дня. 


Как подчеркивает собеседник ИА «Высота 102», кроме депутатов в рабочем совещании принимали участие заинтересованные чиновники из федеральных министерств. Особенно профессор Воробьев остался доволен общением с заместителем председателя ГД Анной Кузнецовой. 

– Чувствуется ее нацеленность на результат и высокий профессионализм, – говорит Александр Воробьев. К слову, именно по предложению Анны Кузнецовой по итогам пленарного заседания 9 февраля комитету ГД по безопасности и противодействию коррупции было дано поручение проработать вопрос по созданию оптимальных условий для расширения всех направлений реабилитации лиц из числа военнослужащих, принимавших и принимающих участие в специальной военной операции. 


– Если бы нам удалось включить экзоскелет в федеральный перечень ТСР, то помощь мы могли бы оказать гораздо большему количеству нуждающихся пациентов, – говорит Александр Александрович. – Как только это случится, мы сразу займемся передачей наработок в другие центры. К сожалению, сегодня очень много больных, которым необходимо наше устройство. И все больше их становится в условиях спецоперации. 

Напомним, что проект волгоградских изобретателей экзоскелета «Крылья надежды – детям и героям Донбасса» в сентябре 2022 года стал победителем конкурса Фонда президентских грантов. Уже в декабре прошлого года профессор ВолгГМУ Александр Воробьев  побывал на Донбассе, где встретился с будущими пациентами. Дети с тяжелыми заболеваниями опорно-двигательного аппарата и получившие увечья военнослужащие уже в марте 2023 года приедут в Волгоград, где получат квалифицированную помощь специалистов, а главное – экзоскелеты. С помощью этих устройств в России и за рубежом уже десятки человек получили возможность управлять руками. 

Фото: Евгений Зозуля

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