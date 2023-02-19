Волгоградская облдума закупает 9 тысяч пакетов за 600 тысяч рублей

Общество 19.02.2023 08:25
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19.02.2023 08:25
Аппарат Волгоградской областной думы разместил извещение о проведении закупки сувенирных товаров с начальной стоимостью контракта в 599 тысяч 490 рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, планируется приобрести 6 тысяч пластиковых пакетов размером 400 на 500 мм и 3 тысячи размером 300 на 400 мм.
Средняя стоимость одного пакета согласно начальной стоимости контракта составляет около 66 рублей.
На пакеты должно быть нанесено изображение здания регпарламента с надписью.
Ранее, напомним, ИА «Высота 102» сообщало о том, что областная дума закупает 9 тысяч поздравительных открыток на сумму в 1 миллион рублей.
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