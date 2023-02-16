На шлюзе Волжской ГЭС ввели в эксплуатацию новые многотонные ворота

Общество 16.02.2023 09:10
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16.02.2023 09:10
Основные двухстворчатые ворота шлюза №30 на Волжской ГЭС в Волгоградской области, которые меняли по новой технологии, полностью готовы к работе.
- Федеральным агентством морского и речного транспорта выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, - сообщили в ФБУ «Администрация Волго-Донского бассейна внутренних водных путей».
Двустворчатые ворота верхней и нижней голов шлюза № 30, удерживающие напорный фронт, после 60 лет эксплуатации заменили на новые современной конструкции.
Полезная длина железобетонной камеры шлюза № 30 составляет 290 метров, ширина — 30 метров. Ранее сообщалось, что пару ворот верхней головы камеры шлюза общим весом 450 тонн и ворота нижней головы общим весом 710 тонн меняли одновременно, что позволило сократить срок ремонта на 8 месяцев.
Замена этого ответственного механического оборудования проводилась в рамках третьего этапа реконструкции Волго-Донского судоходного канала.
Работы по реконструкции были закончены 17 октября 2022 года. Далее объект проверяли специалисты Ростехнадзора. Заключение о соответствии построенного (реконструированного) объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов было получено в начале февраля 2023 года. После этого Росморречфлот дал разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
Фото: ФБУ «Администрация Волго-Донского бассейна внутренних водных путей» / администрации Волгоградской области
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