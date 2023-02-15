Речной маршрут «Волгоград-Культбаза» откроют 3 марта

C 3 марта начнет работать речной маршрут «Волгоград - Культбаза». Об этом сообщили ИА «Высота 102» в администрации города. Специальная комиссия в течение февраля осмотрит береговую черту в местах причаливания судов, а специалисты проведут замеры глубины русла.

До 23 марта теплоходы по маршруту «Волгоград - Культбаза» будут совершать по 4 рейса 4 раза в неделю - в среду, пятницу, субботу и воскресенье.

Время отправки на Сарпинский – в 08.15 и 15.30, обратно – 09.30 и 16.40.

Ближе к открытию дачного сезона и с увеличением пассажиропотока количество рейсов будет постепенно увеличиваться, уточнили в мэрии.

В администрации Волгограда заверили, что, как только позволит гидрологическая обстановка, речной транспорт выйдет и на другие маршруты.

Напомним, круглогодично в Волгограде работает лишь один маршрут – «Руднева – Остров Сарпинский».