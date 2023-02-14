Общество

Волгоградцы отправили участникам СВО подарки к Дню защитника Отечества

Общество 14.02.2023 19:47
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14.02.2023 19:47


Жители Волгограда 14 февраля, накануне празднования Дня защитника Отечества, направили военнослужащим в зону СВО подарки. Как сообщает ИА «Высота 102», бойцы по случаю праздника получат подарки со сладостями и теплыми вещами. 

Сбор посылок, как и ранее, проходил сегодня в пункте на стадионе «Волгоград Арена». В каждую коробку волгоградцы вложили и частичку тепла – открытки, подготовленные для участников СВО школьниками. 

 

Сталинградская-волгоградская земля богата неравнодушными людьми. Акцию искренне поддержали многие жители региона, а также сельхозпроизводители, предприятия пищевой промышленности, все, кто считает необходимым по зову сердца поблагодарить и поздравить наших героев, – подчеркнула председатель комитета Волгоградской областной думы Ирина Соловьева. – Как руководитель регионального отделения Российского детского фонда не могу не отметить открытки, которые подготовили школьники Волгоградской области. Слова, написанные ребятами, трогают до слез. Дети желают храбрым защитникам Родины поскорей вернуться домой с Победой, живыми и здоровыми. Уверена, вместе мы преодолеем все трудности. Пусть 23 февраля наши бойцы, получив эти подарки, почувствуют, что мы рядом с ними!



Напомним, что Волгоградская область с начала специальной военной операции оказывает всестороннюю поддержку военнослужащим. В соответствии с заявками бойцов регулярно закупается и передается необходимое спецоборудование и экипировка, автомобильная техника. Продолжает свою работу Фонд поддержки военнослужащих и добровольцев СВО. В регионе для семей участников спецоперации действуют меры поддержки.

Фото: пресс-служба Волгоградской областной думы

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