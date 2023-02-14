52% волгоградцев планируют формировать сбережения в 2023 году

Общество 14.02.2023 17:30
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14.02.2023 17:30
Накопления – важная часть финансового планирования. Результаты опроса*, проведенного СК «Росгосстрах Жизнь» и банком «Открытие» (входит в Группу ВТБ) показывают, что волгоградцы склонны к сбережениям. Так, более трети опрошенных откладывают денежные средства на протяжении долгого времени и готовы продолжить копить в 2023 году. При этом каждый пятый волгоградец ранее не копил деньги, но планирует начать в 2023 году.
Говоря о соотношении своих доходов и расходов, волгоградцы отмечают необходимость разумного распределения средств. Каждый седьмой (14%) предпочитает быть бережливым и тратит значительно меньше денежных средств, чем зарабатывает. Каждый третий (37%) опрошенный тратит незначительно меньше, чем зарабатывает. Однако среди респондентов есть и такие (34%), которые живут одним днем – их расходы равны доходам. Еще 13% тратят больше, чем зарабатывают.
В 2023 году в среднем 52% волгоградцев планируют формировать накопления. Причем у 21% до этого накоплений ранее не было. Примечательно, что в исследовании, которое СК «Росгосстрах Жизнь» проводила 2 года назад, число респондентов, желающих сберегать деньги, было значительно меньше – 31,2%. В среднем волгоградцы, склонные к накоплениям, планируют откладывать ежемесячно до 20% от своего дохода.
Среди опрошенных 49% респондентов состоят в браке либо проживают совместно с партнерами. Больше трети из них (38%) заявляют, что ведут семейный бюджет совместно со второй половинкой. Еще 44% отмечают, что в их паре есть общий бюджет, но его планированием занимается один из партнеров. Только 18% опрошенных ведут раздельные бюджеты в семье.
– Россияне все чаще строят планы по сохранению и приумножению собственного капитала. Это позитивный тренд, позволяющий людям быть уверенным в своем будущем. Создавая накопления, важно найти разумный баланс между расходами и доходами, рационально подходить к тратам, подбирать оптимальные финансовые инструменты, которые помогут без риска потери вложений увеличить доход. Но начинать надо с решения базовых задач: проанализировать свои доходы и расходы, чтобы понимать, как оптимизировать лишние траты или воспользоваться дополнительными возможностями, например, налоговыми вычетами, а также завести привычку регулярно откладывать часть своих доходов, чтобы сформировать сбережения на будущее, — объясняет заместитель гендиректора СК «Росгосстрах Жизнь» Наталья Белова.
Среди тех, кто делает сбережения, 45% откладывают деньги менее года. Еще треть (33%) копят от 1 до 3 лет, 12% волгоградцев откладывают деньги уже более трех лет, и 8% только начинают путь к формированию капитала.
*Опрос 1205 респондентов проведен во всех регионах России в январе 2023 года.
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