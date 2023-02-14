Вопросы по внедрению ЕНС объединили налоговиков и ОНФ в Волгограде









В Волгограде представители регионального исполкома ОНФ и сотрудники налоговой службы договорились о сотрудничестве по вопросам внедрения Единого расчетного счета, сообщили в УФНС России по Волгоградской области.

Напомним, что с 1 января 2023 года произошли изменения налогового законодательства по введении в России института Единого налогового счета (ЕНС). ЕНС предполагает перечисление налогоплательщиком всех платежей на один счет для последующего их перераспределения налоговым органом.

Налоговики проинформировали сотрудников волгоградского исполкома ОНФ об этих изменениях. На встрече прозвучало, что в переходный период у налогоплательщиков возникают вопросы, связанные с необходимостью пояснения новых понятий и алгоритмов, а также разъяснений конкретных операций по счету.

- В целях наиболее эффективного информирования налогоплательщиков региона достигнуты договоренности об оперативном предоставлении специалистами налоговых органов разъяснений по вопросам внедрения ЕНС, поступивших от граждан, при обращении в региональное подразделение Народного фронта, - сообщили в УФНС по региону.

Кроме того, принято решение о размещении контактных данных для обращения граждан в налоговые органы, а также информационных материалов по вопросам ЕНС на информационных стендах и в социальных сетях регионального подразделения ОНФ.



