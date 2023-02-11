Мультидисциплинарная бригада из 11 врачей, включая хирурга и уролога перинатального центра № 2 в Волгограде, провели операцию беременной пациентке с редкой патологией. Как сообщает ИА «Высота 102», спасти удалось и маму, и малыша.

— 36-летняя женщина забеременела повторно благодаря процедуре ЭКО. Первая беременность в 2018-м после экстракорпорального оплодотворения завершилась кесаревым сечением, — рассказали информагентству в медицинском учреждении. — Из-за послеоперационных рубцов пациентка находилась на особом контроле врачей с начала первого триместра. На 32-й неделе будущую маму госпитализировали в перинатальный центр под круглосуточное наблюдение медиков.

Уточняется, что у роженицы диагностировали врастание и полное предлежание плаценты, которое является грозным осложнением беременности, провоцирующем возникновение внутрибрюшного кровотечения с высоким риском летального исхода для матери и ребенка.

— Так как историю пациентки внесли в систему критических акушерских состояний — ее случай курировали специалисты федеральных центров. По итогам консультаций с коллегами из НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова Минздрава РФ было принято решение об оперативном вмешательстве на сроке 34 недели, — добавили врачи.

Сообщается, что волгоградке выполнили донное кесарево сечение с иссечением рубца и восстановлением матки, которую ранее при подобной патологии ради сохранения жизни пациентки удаляли. Однако, благодаря внедрению данной технологии в 2019 году в перинатальном центре каждый год врачи оперируют от 8 до 10 женщин.

— Во время операции беременной женщине выполнили аутогемотрансфузию, то есть использовали кровь самой пациентки для восстановления объема циркулирующей крови, — рассказали специалисты.

В результате жизнь мамы и ребенка оказались вне угрозы.На свет появилась девочка весом 1,8 килограмма. Пациентка и ее новорожденная дочь переведены на второй этап выхаживания.

Фото: архив ИА «Высота 102»