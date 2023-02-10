Волгоградская область вошла в тройку российских регионов, которые в январе 2023 года чаще других упоминались в средствах массовой информации в контексте национальных проектов. Как сообщает ИА «Высота 102» таковыми оказались результаты очередного исследования «Медиалогии», подготовленного специально для ТАСС.

Так, в частности, сообщается, что с начала нового года журналистами было опубликовано 4,3 тыс. сообщений об индексации размера материнского капитала, планов по обновлению автобусного парка Волгограда, а также о планах по открытию реабилитационного центра для перенесших инсульт.

Первое место в топе занял Кранодарский край. Здесь активно обсуждают в СМИ финансирование национальных проектов в 2023 году, реализация нацпроектов «Образование» и «Производительность труда».

На второй строчке – Московская область. Исследователи насчитали 4,5 тыс. упоминаний МО, рассказывая об итогах работы по рекультивации полигона «Съяново» и о планах по открытию до конца года движения на 24 новых дорожных объектах,.