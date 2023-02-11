Весной 1963 года Президиум Верховного Совета СССР издал указ, согласно которому право производства предварительного следствия было передано Министерству охраны общественного порядка Советского Союза (позже МВД). Этот документ положил начало деятельности следственного аппарата органов внутренних дел. В Волгоградской области с первых дней создания службы свой долг на протяжении трех десятков лет исполняла Альбина Никулова. На счету отделения, в котором кроме нее трудились еще четыре женщины-следователя, – сотни раскрытых преступлений, некоторые из которых гремели на весь Советский Союз.

О том, что значит быть хорошим следователем, о самых громких делах и о том, как вместе с коллегами она появилась на картине московского художника, накануне юбилейной даты (6 апреля) Альбина Ивановна рассказала в своем интервью.





По словам Альбины Никуловой – ветерана службы следствия, бывшего следователя УВД Волгоградского облисполкома, подполковника юстиции в отставке, горячее желание стать следователем родилось у нее еще в детском возрасте.

– В детстве мне нравилось слово «следователь». Я считала, что это необыкновенный человек, поскольку расследовать преступления дано не каждому, – рассказывает Галина Ивановна. – А еще думала о том, что это очень почетно быть следователем, ведь само государство доверило расследовать дела.

Семья 16-летней Альбины Никуловой перебралась в Волгоградскую область в 1955 году после демобилизации отца из армии, а уже в 1963-м 24-летняя студентка 3-го курса Свердловского юридического института работала следователем в Еланском РОВД. Одна на весь район девушка-следователь расследовала буквально все – от банальных краж до сложных хозяйственных преступлений.

– Нелегко быть следователем. Не от слова «тяжело», а именно нелегко, поскольку все время приходится держать себя тонусе, ведь в любую минуту тебя могут вызвать на происшествие. Особенно, когда работаешь один, – признается Альбина Ивановна.

Это сложно представить, но всего через два года после поступления на службу – в 1965 году – Альбину Никулову признали лучшим следователем Волгоградской области. Тогда же ее перевели во вновь созданное отделение по расследованию хозяйственных дел при следственном отделе УВД Волгоградской области. Но с особым теплом она вспоминает сегодня работу в Центральном РОВД Волгограда. Так сложилось, что следственный коллектив данного подразделения состоял исключительно из женщин.

Пятьдесят лет назад условия, при которых приходилось работать, существенно отличались от нынешних. Не было сотовых телефонов, интернета, электронных баз. Все данные о личности преступников, а также приметы пропавших лиц и похищенных вещей заносились вручную на бумажные карточки. Порой не хватало бланков постановлений, в райотделе было мало автомашин и печатных машинок. Но это ни в коем случае не считалось препятствием для качественного и своевременного расследования дел.

– Перед следователями во все время стояла очень ответственная задача. Ты должен доказать виновность или невиновность человека. Ведь не всегда виновен тот, что находится под следствием. Если человек невиновный, значит, это очень даже хорошо. Значит, будь добр – докажи это. И докажи так, чтоб не было обидно этому человеку, и чтобы не было тебе досадно, что ты, может быть, что-то сделал не так, – говорит Альбина Ивановна.





В фотоальбоме у Альбины Никуловой на почетном месте фотография, на которой она запечатлена в компании с гражданами Японии. Из-за эти двоих, вспоминает ветеран следствия, в Волгограде несколько дней «стоял на ушах» весь уголовный розыск.

– Японцы, посетившие Волгоград, в один из дней отведали русской кухни и алкогольных напитков, после чего отправились гулять в Комсомольский парк. Но быстро захмелели и, присев отдохнуть на скамейку, заснули. Этим моментом воспользовались злоумышленники, которые похитили из карманов иностранцев портмоне с деньгами, валютой и документами, после чего скрылись, – вспоминает Альбина Ивановна. – Наш доблестный Центральный РОВД вместе с управлением уголовного розыска начали работать, потому что, кровь из носа, надо было раскрыть это преступление. Все были на ногах, в общем, весь уголовный розыск города работал.

Уголовное дело по данному факту поручили расследовать Альбине Ивановне. Чтобы сохранить престиж страны, следователь должна была не только доказать вину задержанных, но и принять все меры по возврату похищенного имущества потерпевшим. И Альбине Никуловой это удалось, несмотря на то, что украденное преступники успели реализовать. Все люди, кому сбывалось похищенное, были найдены, документы и деньги изъяты и возращены гражданам Японии, которые были очень тронуты не только оперативностью расследования, но и обходительностью и теплотой общения с ними сотрудников милиции.

– Как потом объяснили эти два орла, то есть два преступника, они посчитали, что это на скамейках лежат калмыки - наши благородные соседи по области, – с улыбкой вспоминает подполковник юстиции.

Вы удивитесь, но даже сегодня Альбина Никулова помнит имена многих людей, с кем приходилось работать по долгу службы. С ходу, например, может перечислить фамилии четверых фигурантов резонансного уголовного дела о хищении социалистического имущества. Возбудили его в 1969-м, а поставили точку в 1971-м.

– Это так называемое «армянское дело» о воровстве капроновой крошки с Волжского завода синтетического волокна. Небольшими партиями крошку выносили с предприятия, а потом перерабатывали на шнеках, которые делали армяне. Полученную капроновую нить использовали затем при производстве сумок. Мкртчян, Шевбозян, Гарибов, Геворкян, – и сегодня помню имена фигурантов. Высшую меру, которую тогда часто назначали за хищение социалистического имущества, им давать не стали – получили сроки по 15, 13, 10 и 7 лет, – вспоминает Альбина Никулова.

В 1971 году, когда расследование громкого дела было завершено, следственное отделение, в котором работала Альбина Никулова, признали лучшим. Великолепная пятерка следователей заняла первое место в социалистическом соревновании среди следственных подразделений области. Слава о волгоградках очень скоро докатилась и до столицы. По этому сучаю в Волгоград прибыл представитель студии художников МВД СССР. В 1974 году на холст был нанесен последний штрих.

– Пять человек нас на этой картине. Двое осталось сейчас – я и Черепанова Маргарита Николаевна. Все следователи нашего отделения любое дело могли расследовать: и дорожное, и хозяйственное. Ну, и в общем, всё делали. Нам всё было по плечу по нашей подследственности.

Несмотря на все сложности работы (чего только стоили бессонные ночи, когда ребенка приходилось пристраивать к соседям и снова торопиться на место происшествия) Альбина Ивановна не может назвать ни одной негативной стороны своей профессии. Лишь только то, как всегда переживала за судьбы оступившихся людей, в отношении которых вела расследования:

– У нас не было дел на доследование. Мы не допускали. Мы слишком уважали себя и свою службу, чтобы позволить себе такое. Ну, неправильно предъявить обвинение или неправильный эпизод приписать. Этого нельзя было следователю. Ведь мы же дорожили своей профессией, мы дорожили своим званием, своим именем. И невольно думается, как замечательно, что есть на свете люди, беззаветно преданные своему делу, которые видят в обвиняемом не просто злодея, а человека, совершившего ошибку в жизни. Но в то же время твёрдо стоят на страже чести, справедливости и закона.