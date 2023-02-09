Зарплаты волгоградских стоматологов превысили 150 тысяч рублей









Волгоградская область вошла в топ-25 регионов с самым большим количеством вакансий для врачей-стоматологов. Как сообщили ИА «Высота 102» в hh.ru, в 2022 году относительно 2021 года количество вакансий для врачей-стоматологов в регионе выросло почти на треть – плюс 27%.





В Волгоградской области стоматологи могут зарабатывать 100 тысяч рублей и выше. Например, стоматологу-хирургу/имплантологу в одной из частных клиник Волгограда предлагают зарплату от 150 000 рублей на руки. Среди требований к кандидату, помимо профессионального образования и опыта работы от 3-х лет, - «умение атравматично удалять зубы … и желание учиться имплантологии».





При этом волгоградских стоматологов приглашают на работу и в соседние регионы. Например, ростовская частная клиника ищет среди волгоградцев стоматолога-ортодонта с зарплатой от 150 000 до 200 000 руб. до вычета налогов.





Ассистенту стоматолога в одной из частных клиник Волгограда готовы платить 27 тысячи рублей, медицинскому регистратору-кассиру в Волгограде – от 30 тысячи рублей, оператору в стоматологию в Волжском – от 20 тысячи рублей.



