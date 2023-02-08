«Голову может отрезать»: волгоградцев напугала танцующая крыша









Острые части кровельного покрытия в любой момент могут оторваться от крыши дома №1 по ул. Рабоче-Крестьянская в Ворошиловском районе Волгограда. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, сильный ветер, который бушевал в городе накануне, основательно истрепал куски кровли, которые и так держались на честном слове.





– В любой момент они могут спикировать вниз и, не дай Бог, голову отрезать случайному прохожему, – опасаются горожане.





Напомним, подобное происшествие произошло накануне в Тракторозаводском районе. На лавочку рядом с подъездом, где обычно отдыхают бабушки, рухнул огромный кусок металлической трубы. Лишь чудом никто не пострадал.





Фото: читатели ИА «Высота 102»