«Голову может отрезать»: волгоградцев напугала танцующая крыша

Общество 08.02.2023 16:12
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08.02.2023 16:12
Острые части кровельного покрытия в любой момент могут оторваться от крыши дома №1 по ул. Рабоче-Крестьянская в Ворошиловском районе Волгограда. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, сильный ветер, который бушевал в городе накануне, основательно истрепал куски кровли, которые и так держались на честном слове.
– В любой момент они могут спикировать вниз и, не дай Бог, голову отрезать случайному прохожему, – опасаются горожане.
Напомним, подобное происшествие произошло накануне в Тракторозаводском районе. На лавочку рядом с подъездом, где обычно отдыхают бабушки, рухнул огромный кусок металлической трубы. Лишь чудом никто не пострадал.
Фото: читатели ИА «Высота 102»
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