Общество 08.02.2023 09:47
0
08.02.2023 09:47
Претензии территориального управления Россельхознадзора к молочному комбинату «Михайловский» в Волгоградской области не касаются качества продукции, а связаны с некорректным вводом информации о ней в систему «Меркурий». Как сообщает ИА «Высота 102», так результаты проверки, которые накануне были озвучены Россельхознадзором, сегодня, 8 января, прокомментировали на предприятии.
- Претензии ведомства сводились не к качеству продукции, а к ошибкам в оформлении электронных ветеринарных сопроводительных документов (ВСД) в автоматизированной информационной системе «Меркурий», вследствие чего и был указан некорректный срок годности творога. Некорректный ввод информации в периодически меняющуюся систему – ошибка и невнимательность специалистов предприятия, так называемый человеческий фактор, - указали специалисты молочного комбината.
По этой же причине, как пояснили на предприятии, появилась в системе «Меркурий» и информация о нелогичной выработке заводом молочной и сывороточной продукции.
- Допустившие нарушения сотрудники дисциплинарно наказаны и направлены на повторное обучение работе с системой. Еще раз отметим, что к качеству продукции, поставляемой молочным комбинатом «Михайловский» в соцучреждения и торговые предприятия, у надзорного ведомства, согласно письму из Россельхознадзора, претензий нет. Вся она производится из натурального молока в соответствии с самыми строгими требованиями качества и безопасности, - заверяют сотрудники предприятия.
Напомним, что ранее управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия сообщало, что в январе текущего года в рамках мониторинга данных ФГИС «Меркурий» на молочном комбинате установлен факт оформления производственных сертификатов на молочную продукцию, выработанную из нелогичного объема сырья. Так, согласно оформленным производственным сертификатам на продукцию, из 10000 кг пастеризованного молока выработано 78000 кг молочной сухой сыворотки (подсырной), из 21900 кг охлажденного сырого коровьего молока выработано 219000 кг пастеризованного молока, что фактически невозможно.
Также было установлено, что на молочном комбинате увеличены сроки годности на творог на четверо суток после чего продукция была направлена в адрес социального учреждения региона.
«Удалось нагнать отставание»: под Волгоградом 200 рабочих, несмотря на мороз, ежедневно строят новую трассу08.02.2023 09:53
Общество 08.02.2023 09:53
Разведчики применят комплекс «Стрелец» в Волгоградской области08.02.2023 09:18
Общество 08.02.2023 09:18
В Волгограде водители возглавили ТОП-5 дорогих вакансий08.02.2023 08:36
Общество 08.02.2023 08:36
«Можно оптом»: под Волгоградом распродают аттракционы и колесо обозрения за 180 миллионов08.02.2023 06:13
Общество 08.02.2023 06:13
Синоптики предупредили о вьюге и морозах 8 февраля в Волгоградской области07.02.2023 21:55
Общество 07.02.2023 21:55
Волгоградцы сообщают о сбое в работе VK07.02.2023 20:23
Общество 07.02.2023 20:23
Волгоградский Росздравнадзор заблокировал 302 сайта по продаже лекарств07.02.2023 19:42
Общество 07.02.2023 19:42
Волгоградские школьники отправились на «Байконур»07.02.2023 18:03
Общество 07.02.2023 18:03
«Он слишком много говорит»: в Волгограде журналист пообещал разобраться с радиоведущим07.02.2023 17:36
Общество 07.02.2023 17:36
«Людей отправляли назад»: жителей Волжского шокировали платежками за мусор07.02.2023 15:59
Общество 07.02.2023 15:59
СК: в Волгоградской области разыскивают пропавшего в марте 2020 года мужчину07.02.2023 15:53
Общество 07.02.2023 15:53
«Участвовал в боевых действиях в Чечне»: в Волгоградской области простились с погибшим на Украине старшим прапорщиком Алексеем Тулуповым07.02.2023 14:14
Общество 07.02.2023 14:14
Волгоградский губернатор анонсировал дополнительные меры поддержки участников СВО07.02.2023 13:57
Общество 07.02.2023 13:57
На границе Волгоградской области в фотоловушку попалась рысь07.02.2023 13:11
Общество 07.02.2023 13:11
В ИВЦ обосновали порядок начисления оплаты за отопление волгоградцам07.02.2023 12:36
Общество 07.02.2023 12:36