Общество

Молочный комбинат в Волгоградской области объяснил суть претензий Россельхознадзора

Общество 08.02.2023 09:47
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08.02.2023 09:47



Претензии территориального управления Россельхознадзора к молочному комбинату «Михайловский» в Волгоградской области не касаются качества продукции, а связаны с некорректным вводом информации о ней в систему «Меркурий». Как сообщает ИА «Высота 102», так результаты проверки, которые накануне были озвучены Россельхознадзором, сегодня, 8 января, прокомментировали на предприятии.
- Претензии ведомства сводились не к качеству продукции, а к ошибкам в оформлении электронных ветеринарных сопроводительных документов (ВСД) в автоматизированной информационной системе «Меркурий», вследствие чего и был указан некорректный срок годности творога. Некорректный ввод информации в периодически меняющуюся систему – ошибка и невнимательность специалистов предприятия, так называемый человеческий фактор, - указали специалисты молочного комбината.
По этой же причине, как пояснили на предприятии, появилась в системе «Меркурий» и информация о нелогичной выработке заводом молочной и сывороточной продукции.
- Допустившие нарушения сотрудники дисциплинарно наказаны и направлены на повторное обучение работе с системой. Еще раз отметим, что к качеству продукции, поставляемой молочным комбинатом «Михайловский» в соцучреждения и торговые предприятия, у надзорного ведомства, согласно письму из Россельхознадзора, претензий нет. Вся она производится из натурального молока в соответствии с самыми строгими требованиями качества и безопасности, - заверяют сотрудники предприятия.
Напомним, что ранее управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия сообщало, что в январе текущего года в рамках мониторинга данных ФГИС «Меркурий»  на молочном комбинате установлен факт оформления производственных сертификатов на молочную продукцию, выработанную из нелогичного объема сырья. Так, согласно оформленным производственным сертификатам на продукцию, из 10000 кг пастеризованного молока выработано 78000 кг молочной сухой сыворотки (подсырной), из 21900 кг охлажденного сырого коровьего молока выработано 219000 кг пастеризованного молока, что фактически невозможно.
Также было установлено, что на молочном комбинате увеличены сроки годности на творог на четверо суток после чего продукция была направлена в адрес социального учреждения региона. 

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