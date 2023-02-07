Общество

Синоптики предупредили о вьюге и морозах 8 февраля в Волгоградской области

Общество 07.02.2023 21:55
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07.02.2023 21:55



В Волгоградской области 8 февраля сохранится гололедица, сильный  ветер и местами пройдет снег. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном ЦГМС, в отдельных районах порывы северного ветра будут достигать 18 метров в секунду.  Ночью температура может опуститься до -18 градусов. Днем будет около -4-8 градусов.

В Волгограде днем температура воздуха будет варьироваться от -4 до -6 градусов. Осадков в областном центре не ожидается. Однако из-за северо-восточного ветра с порывами до 14 метров в секунду температура воздуха будет ощущаться ниже, чем на термометре.


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