Синоптики предупредили о вьюге и морозах 8 февраля в Волгоградской области









В Волгоградской области 8 февраля сохранится гололедица, сильный ветер и местами пройдет снег. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном ЦГМС, в отдельных районах порывы северного ветра будут достигать 18 метров в секунду. Ночью температура может опуститься до -18 градусов. Днем будет около -4-8 градусов.





В Волгограде днем температура воздуха будет варьироваться от -4 до -6 градусов. Осадков в областном центре не ожидается. Однако из-за северо-восточного ветра с порывами до 14 метров в секунду температура воздуха будет ощущаться ниже, чем на термометре.