«Можно оптом»: под Волгоградом распродают аттракционы и колесо обозрения за 180 миллионов

Выставлены на продажу колесо обозрения и 11 аттракционов в парке «Волжский». Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее объявление появилось на сайте объявлений Авито.

Так, знаменитое колесо обозрения высотой в 50 метров с 18-ю кабинами каждая на 6 мест с ночной подсветкой предлагают купить за 65 миллионов рублей. Аттракцион «Био-Робот» оценен в 13 миллионов рублей, а самый большой автодром в ЮФО с 16-ю машинами – за 25 миллионов.

Цена «Американских горок» - 13 миллионов, аттракциона «Лебеди» - 4 миллиона. Тир оценен еще в 6 миллионов, а детская комната «Островок чудес» с аттракционами для детей младшего возраста – в 25 миллионов.

Общая стоимость объектов - около 180 миллионов рублей.

Продавец готов продать аттракционы как по отдельности, так и оптом.

Напомним, колесо обозрения было введено в эксплуатацию в Волжском в 2019 году. Власти называли это «большим подарком от инвесторов к 65-летию города». Этот аттракцион, рассказывали в мэрии, строили специалисты компании «Глобал», продукция которой используется в Германии и Франции, а также в других российских городах.

Фото Открытый Волжский