На границе Волгоградской области в фотоловушку попалась рысь

Необычным наблюдением поделились сотрудники Хоперского государственного природного заповедника в Воронежской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в заповеднике, в объектив фотоловушки в Новохоперском районе попала рысь.

Фото было сделано ночью, однако силуэт животного виден отчетливо.

В России рысь обитает в глухих, сильно захламлённых перестойных лесах вплоть до Камчатки и Сахалина. В Хоперском заповеднике это животное никогда ранее не встречалось.

Рысь — самый северный вид из семейства кошачьих. В Скандинавии она встречается даже за Полярным кругом. Некогда она обитала в Европе, но к середине XX века её истребили во многих странах Центральной и Западной Европы. Сейчас предпринимаются попытки возродить популяцию.





Сотрудники заповедника просят всех, кто встречал следы или даже само животное, сообщить по номеру телефона 7(47353)48-118 или любым другим удобным способом.

К слову, рысь может забрести и в Волгоградскую область. Хоперский заповедник располагается на территории трех районов Воронежской области– Новохоперского, Грибановского и Поворинского. Новохоперский район, в частности, с востока граничит с Поворинским районом и Волгоградской областью.

Фото сайта Хоперского государственного природного заповедника