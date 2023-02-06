



Нередко случается так, что вернувшись домой с покупками из магазина, мы обнаруживаем, что у какого-то продукта истек срок годности. Чаще всего товар удается вернуть при наличии кассового чека, но что делать, если этот документ вы попросту оставили на кассе при оплате? На этот вопрос ответили эксперты Роскачества.

– Вернуть товар продавцу необходимо как можно быстрее, а лучше всего в день покупки), – поясняют специалисты. – При себе должен быть просроченный товар, оригинал или копия кассового чека, в случае если он сохранился, а также паспорт или другой документ, подтверждающий личность и банковская карта, если вы оплачивали товар картой. Когда придете в магазин, вызовите администратора, изложите ему суть вопроса. Покажите просроченный товар и потребуйте возврата денег. Помните, что Закон «О защите прав потребителей» на вашей стороне: в пункте 5 статьи 5 прямо указано, что продажа товара по истечении установленного срока годности, а также товара, на который должен быть установлен срок годности, но он не установлен, запрещается!

В Роскачестве предупреждают: до момента возврата денег ни в коем случае не отдавайте администратору ни сам товар, ни оригинал кассового чека.

– Лучше предъявите копию чека, сказав при этом, что оригинал у вас с собой и вы отдадите его после того, как вам вернут деньги, – уточняют эксперты.

Если кассовый чек не сохранился, сообщите администратору дату и приблизительное время покупки, укажите кассу, где оплачивался товар.

– Если вы обратились в магазин в день покупки просроченного товара, потребуйте восстановить кассовый чек или проверить проведенные операции. Кроме того, в большинстве магазинов, особенно возле касс, установлены видеокамеры. Поэтому вы вправе потребовать просмотра записи, чтобы подтвердить, что вы купили просроченный товар, – делятся советами в специалисты. – При возврате денег никаких комиссий, пени и т.д. взимать с вас продавец не имеет права.

Если продавец отказывается возвращать деньги, необходимо направить ему претензию.

– В претензии коротко изложите суть проблемы, напишите, что администратор отказывается вернуть деньги и вы не согласны с этим. Потребуйте удовлетворения ваших требований в течение десяти дней – именно такой срок по Закону «О защите прав потребителей» предоставляется продавцу на возврат денег. Обязательно укажите свои Ф.И.О., адрес (можно электронный) и номер телефона. Напишите также, что в случае отказа вы обратитесь в уполномоченные контрольно-надзорные органы и в суд. Если претензию не принимают на месте, один экземпляр претензии отправьте по почте заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения на юридический адрес продавца (должен быть указан на вывеске магазина или в «Уголке потребителя»). Квитанцию об отправке письма нужно сохранить.

Если в магазине не отреагировали даже на претензию, нужно обращаться в Роспотребнадзор. В жалобе в данное ведомство нужно изложить суть проблемы, описать все этапы общения с продавцом, а также сообщить о его отказе возвратить деньги. К жалобе приложите копии всех имеющихся документов (кассового чека, претензии и почтовой квитанции). Такую жалобу можно подать лично через канцелярию территориального управления вашего города, по почте или направить в электронном виде через специальную форму, размещенную на сайте ведомства, и загрузить там же приложения.