В Волгограде на новой неделе синоптики прогнозируют похолодание и осадки. Как сообщает ИА «Высота 102», о плюсовых температурах днем придется забыть, на смену им придет устойчивый минус.

— С прохождением в регионе холодного атмосферного фронта начинается быстрый рост давления. Заток холодного воздуха позволит на следующий неделе забыть о плюсовых температурах днем, — рассказала ИА «Высота 102» начальник отдела гидрометеорологического обеспечения Волгоградского гидрометцентра Наталья Алатырцева. — На новой неделе похолодает. Прогнозируются небольшие осадки в виде мокрого снега.

В понедельник, 6 февраля в Волгоградской области местами вероятен небольшой снег, уточнила синоптик.

— В ночные и утренние часы в отдельных районах области возможен туман, гололедно-изморозевые явления. На дорогах гололедица. Ветер восточный с переходом на северо-восточное направление. Ночью скорость ветра составит 5-10 м/с, в дневной период 7-12 м/с, — добавила синоптик. — Температура воздуха по региону составит ночью -4...-9°С, при прояснениях -10...-15 °С, днем -2...-7 °С.

В Волгограде с понедельника установится переменная облачность. В первый рабочий день прогнозист не обещает существенных осадков.

— 6 февраля в городе на дорогах гололедица. Ветер восточный с переходом на северо-восточное направление. Ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Ночью по Волгограду -8...-10 °С, днем -2...-4 °С.

По прогнозам Гидрометцентра России, в Волгограде с 6 февраля и до конца рабочей недели дневные температуры составят в среднем -2...-4 °С, ночью столбики термометров покажут -9...-12 °С. Атмосферное давление начнет расти — к среде его значение поднимется до 768 мм рт. ст.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»