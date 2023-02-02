В Волгограде показали спектакль под открытым небом об обороне Сталинграда

На смонтированной перед центральным входом в здание железнодорожного вокзала «Волгоград-1» сцене сегодня, 2 февраля, прошел концерт с участием камерного оркестра «Солисты Москвы». Мероприятие было запланировано на 18.00.









Как сообщил корреспондент ИА «Высота 102», зрители увидели спектакль по роману Константина Симонова «Живые и мертвые». На сцене были воплощены самые драматичные моменты из второго тома произведения, затрагивающие последние дни обороны Сталинграда.









Центральной фигурой повествования выступает комбриг, а затем генерал Федор Серпилин. Образ Серпилина — собирательный, его основным прототипом является полковник Семен Кутепов, с которым Симонов познакомился летом 1941-го под Могилевом. В спектакле показаны монологи комбрига после известия о смерти жены. Военный разрывается между войной и личной трагедией.

В постановке был задействован камерный оркестр «Солисты Москвы» под руководством народного артиста СССР Юрия Башмета. Сам спектакль продлился около 50 минут.









Ранее журналисты ИА «Высота 102» сообщали, что на здании ж/д вокзала в Волгограде продемонстрируют историческую 3D-инсталляцию, посвященную юбилею Победы под Сталинградом. Зрители увидят ранее не опубликованные архивные материалы, в том числе боевые листки, плакаты, стихи, письма и рисунки, посвященные осмыслению героической истории России.

15-минутный показ аудиовизуального произведения доступен здесь.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»