Волгоградцы могут увидеть парад 2 февраля онлайн









Трансляции основных событий празднования 80-летия Победы в Сталинградской битве волгоградцы могут увидеть онлайн. Как сообщили ИА «Высота 102» в ВГТРК, в частности, в прямой трансляции будут освещаться парад на площади Павших борцов, концерт «Симфония жизни» в Волгоградской филармонии, инсталляция «Мост памяти», а также фейерверк.









Парад на площади Павших борцов, напомним, начинается уже в эти минуты.