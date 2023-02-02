







Сегодня, 2 февраля, в день празднования 80-летия разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве общественный транспорт в городе-герое Волгограде будет работать по специальному расписанию.

Напомним, что во время проведения массовых мероприятий большинство улиц в центре города на несколько дней стали пешеходными. Добраться до мест проведения массовых мероприятий можно на общественном транспорте.

2 февраля скоростной трамвай будет работать до 23:00, а интервал движения сократится до 4-6 минут.

Троллейбусные маршруты №№ 8а, 9, 10а и 15а также будут работать до 23:00. После 21.00 интервал движения на этих маршрутах составит от 10 до 20 минут.

Последние рейсы трамваев №№ 2, 4 и 10 отправятся от остановки «Детский центр» в 23.10, 23.39 и 23.38 соответственно.

Отправление автобусов после праздничных мероприятий в вечернее время будет осуществляться: № 2 - в 21.15, 21.30, 21.46, 22.46; № 88 - в 21.20; № 6 - в 21.20, 21.50.

Время работы автобусов №№ 21, 35, 55 и 65 2 февраля продлено до полуночи. Вечером автобусы будут курсировать с интервалом в 15 минут.

В связи с организацией пешеходных территорий на площади Павших Борцов, ул. Коммунистической и Набережной им. 62-й Армии 2 февраля изменились конечные остановки маршрутов №№ 2, 6, 21, 35, 88 и 89э, а также №№ 23а и 98 в Центральном районе.

Так, конечной остановкой автобуса № 2 станет «Площадь им. Ленина». Автобусы №№88, 89Э будут следовать до остановки «Ул. Комсомольская»; автобусы № 6 - до остановки «Аллея Героев»; № 21 проследует по пр-ту им. Ленина до ул. Краснознаменской; конечной остановкой автобуса № 35 временно станет «Детский центр».

Маршрут № 23а будет ходить до ул. Порт-Саида, а № 98 работать без заезда на Набережную им. 62-ой Армии.



