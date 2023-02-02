Общество

Такого в России не было: в Волгограде 2 февраля состоится уникальный пиротехнический спектакль

Общество 02.02.2023 08:31
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02.02.2023 08:31


В Волгограде сегодня, 2 февраля, в течение дня состоятся торжественные мероприятия по случаю 80-летия Сталинградской Победы.  В 10.00 на главной площади города-героя пройдет военный парад, а днем на железнодорожном вокзале запланирован большой концерт, на котором ожидают президента Владимира Путина. Вечером жителей Волгограда и его гостей обещают удивить уникальным представлением на набережной. Организаторы заявляют – аналогов ему ранее в России еще не было. 

– На нижней террасе центральной набережной зрители увидят особое действо. В 20.45 на больших экранах, которые установлены у пропилеев перед центральной лестницей, будет представлено аудиовизуальное произведение «Минута молчания». А его завершением в 21.00 станет пиротехнический музыкальный спектакль, – сообщают в областном комитете культуры. – Для создания масштабного и объемного фейерверка будут использованы 200 пусковых установок как высотного, так и мелкого калибра. Фронт показа — 300 метров. 



Во время пиротехнического музыкального спектакля будут задействованы 6 порталов линейного звука большой мощности. Лазерная установка «Звезда» создаст рисунок прямо в воздушном пространстве. Небо над набережной озарит множество световых лучей, которые, пересекаясь, символизируют Мост Памяти между поколением Победителей и их потомками.

– В это же время небо раскрасят красочные огни и на двух других площадках — над Мамаевым курганом и у мельницы Гергардта. Фейерверк станет финалом аудиовизуального произведения, – уточняют организаторы. 

Видео: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»

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