Такого в России не было: в Волгограде 2 февраля состоится уникальный пиротехнический спектакль

В Волгограде сегодня, 2 февраля, в течение дня состоятся торжественные мероприятия по случаю 80-летия Сталинградской Победы. В 10.00 на главной площади города-героя пройдет военный парад, а днем на железнодорожном вокзале запланирован большой концерт, на котором ожидают президента Владимира Путина. Вечером жителей Волгограда и его гостей обещают удивить уникальным представлением на набережной. Организаторы заявляют – аналогов ему ранее в России еще не было.

– На нижней террасе центральной набережной зрители увидят особое действо. В 20.45 на больших экранах, которые установлены у пропилеев перед центральной лестницей, будет представлено аудиовизуальное произведение «Минута молчания». А его завершением в 21.00 станет пиротехнический музыкальный спектакль, – сообщают в областном комитете культуры. – Для создания масштабного и объемного фейерверка будут использованы 200 пусковых установок как высотного, так и мелкого калибра. Фронт показа — 300 метров.





Во время пиротехнического музыкального спектакля будут задействованы 6 порталов линейного звука большой мощности. Лазерная установка «Звезда» создаст рисунок прямо в воздушном пространстве. Небо над набережной озарит множество световых лучей, которые, пересекаясь, символизируют Мост Памяти между поколением Победителей и их потомками.

– В это же время небо раскрасят красочные огни и на двух других площадках — над Мамаевым курганом и у мельницы Гергардта. Фейерверк станет финалом аудиовизуального произведения, – уточняют организаторы.

Видео: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»