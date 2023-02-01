В Волгограде Юрий Кулиничев возложил цветы на Мамаевом кургане





В преддверии 80–летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве руководитель Нижне-Волжского управления Ростехнадзора Юрий Кулиничев возложил цветы к Вечному огню на Мамаевом кургане.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу Нижне-Волжского управления Ростехнадзора, руководство ведомства почтило минутой молчания память павших советских солдат и тех, кто сегодня исполняет воинский долг в зоне проведения спецоперации.

– Поздравляем ветеранов Великой Отечественной войны, участников Сталинградской битвы, детей военного Сталинграда, тружеников тыла и жителей города с 80-й годовщиной со дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск. Вечная Слава всем, кто не вернулся из боя, почет и уважение тем, кто продолжает олицетворять собой величие народного подвига в битве с фашизмом, – говорят в управлении.