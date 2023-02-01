При поддержке ВЭБ.РФ в Волгограде планируется обновить трамвайную сеть

В рамках проекта модернизации трамвайной сети для города-героя планируется закупить не менее 62 новых трамваев, из них – 12 трехсекционных.

Проект также предусматривает реконструкцию и строительство более 34 километров трамвайных путей, реконструкции одного троллейбусно-трамвайного депо и 6 станций для скоростного трамвая, реконструкцию 11 тяговых подстанций и 9 тоннелей для скоростного трамвая. Предполагается, что в городе будет создан единый оператор на основе комплексной цифровой платформы.

Проект реализуется в рамках новой федеральной программы модернизации городского электротранспорта, которая подразумевает не только обновление трамваев, но и полную реконструкцию инфраструктуры. Общая стоимость проекта составляет 12 млрд рублей.

Заместитель председателя Правительства – руководитель аппарата Правительства Дмитрий Григоренко подчеркнул:

— Программа комплексного развития городского электрического транспорта повысит качество жизни людей в 10 городах страны. Комплексный подход предусматривает внедрение цифровой платформы для управления перевозками, замену путей и обновление парка трамваев, что обеспечит спрос на продукцию отечественного машиностроения.

Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов отметил:

— Трамвай всегда занимал особое место в транспортной системе Волгограда. Во время Великой Отечественной войны трамвайное движение был восстановлено уже к концу 1943 года, символизируя возрождение Города-героя. В 80-ую годовщину победы в Сталинградской битве мы начинаем реализацию масштабного проекта, который позволит обеспечить жителей современного Волгограда комфортной и безопасной транспортной услугой.

В ВЭБ.РФ создан проектный офис, осуществляющий функцию как финансового партнера, так и координатора программы по модернизации городского электротранспорта, которая реализуется в десяти городах, включая Волгоград. Уникальный набор источников финансирования, включая средства ФНБ, кредит ВЭБ.РФ по субсидируемой ставке и федеральную субсидию на финансирование капитальных затрат концессионера, позволят существенно снизить долговую нагрузку на региональные бюджеты и обеспечить социально ответственный тариф для населения.

Развитие пассажирского электротранспорта, в особенности трамвайного движения – один из наиболее эффективных способов снизить уровень загрязнения атмосферы в городах.