Происшествия

Пожар у оптовой базы в Волгограде попал на видео

Происшествия 31.01.2023 15:40
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31.01.2023 15:40


В Волгограде пожар, уничтоживший одно из складских помещений рядом с Жигулевской оптовой базой в Дзержинском районе, попал на видео. Как сообщает ИА «Высота 102», в ангаре сгорели деревянные паллеты.  



— Сигнал о возгорании поступил в 07.59. В проезде Мирном горел металлический ангар, с находившимися внутри деревянными паллетами общей площадью около 700 квадратных метров, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области. — Расчеты 15-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 09.50. Погибших и пострадавших нет. Причину пожара установит экспертиза. 

В администрации Жигулевской оптовой базы журналистам ИА «Высота 102» пояснили, что пожар произошел на складе, который располагается рядом с комплексом. 

— Фактически ангар вспыхнул у нас тут за забором. Дым валил с той стороны. Как по Бетонной ехать, потом направо поворачиваешь и все. К базе эта территория не имеет никакого отношения, — рассказал представитель  администрации комплекса. — Знаю, что большой склад сгорел, там паллеты были, доска какая-то. Но ничем особо не пахло, не химия точно.  

По словам очевидцев, из расположенных рядом с местом происшествия павильонов, тушить ангар приехали несколько пожарных машин. 

Видео: ХУ Волгоград / t.me 

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