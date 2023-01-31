Пожар у оптовой базы в Волгограде попал на видео

В Волгограде пожар, уничтоживший одно из складских помещений рядом с Жигулевской оптовой базой в Дзержинском районе, попал на видео. Как сообщает ИА «Высота 102», в ангаре сгорели деревянные паллеты.





— Сигнал о возгорании поступил в 07.59. В проезде Мирном горел металлический ангар, с находившимися внутри деревянными паллетами общей площадью около 700 квадратных метров, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области. — Расчеты 15-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 09.50. Погибших и пострадавших нет. Причину пожара установит экспертиза.

В администрации Жигулевской оптовой базы журналистам ИА «Высота 102» пояснили, что пожар произошел на складе, который располагается рядом с комплексом.

— Фактически ангар вспыхнул у нас тут за забором. Дым валил с той стороны. Как по Бетонной ехать, потом направо поворачиваешь и все. К базе эта территория не имеет никакого отношения, — рассказал представитель администрации комплекса. — Знаю, что большой склад сгорел, там паллеты были, доска какая-то. Но ничем особо не пахло, не химия точно.

По словам очевидцев, из расположенных рядом с местом происшествия павильонов, тушить ангар приехали несколько пожарных машин.

Видео: ХУ Волгоград / t.me