Снег с дождем и туман: в Волгоградской области похолодает до -12 °С

На новой рабочей неделе в Волгоградской области ожидается до -12 °С и снег с дождем. Как сообщает ИА «Высота 102», местами возможен туман, а на дорогах гололедица.

— В понедельник, 30 января, по отдельным районам области ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега, снега с дождем, — рассказали информагентству в Волгоградском гидрометцентре. — Местами вероятен туман, возможны гололедно-изморозевые явления, а также отложение мокрого снега на проводах и деревьях. Водителям стоит учитывать, что на дорогах гололедица. Ветер южного направления 6-11 м/с. Ночью -2...-7 °С, при прояснении до -12 °С, днем температура за окном поднимется до -1...+4 °С.

Во вторник, 31 января, в отдельных районах не исключены небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, снега с дождем. Также местами туман, гололедно-изморозевые явления, отложение мокрого снега на проводах ЛЭП и ветках деревьях. На дорогах сохранится гололедица. Ветер южный 6-11 м/с. Ночью по региону 0...-5 °С, при прояснении до -10 °С, днем воздух прогреется до 0...+5 °С.

— В Волгограде в понедельник установится облачная с прояснениями погода. Сильных осадков не ожидается. В ночные и утрени часы туман, изморозь. Ветер юго-восточного направления со скоростью 6-11 м/с. В ночной период в областном центре -5...-7 °С, днем около 0 °С, — добавили волгоградские синоптики.

Во вторник в областной столице также без существенных осадков. Ночью и утром туман, изморозь. Ветер южный 6-11 м/с. Ночью по городу -2...-4 °С, после обеда столбики термометров покажут около 0 °С.

По информации погодного сервиса Gismeteo, с 30 января по 5 февраля в Волгограде установится пасмурная погода с небольшими осадками в виде мокрого снега. Ветер к выходным наберет силу до 10-12 м/с, в будние дни его скорость составит всего 5-7 м/с. Ночные температуры не опустятся ниже -4...-6 °С, днем за окном будет от -1 до нуля градусов. В четверг в дневные часы температура поднимется до +2 °С.

Сегодня в городе на Волге осадки маловероятны. Ветер юго-восточного направления 6-11 метров в секунду. В дневной период температура воздуха составит 0...-2 °С.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»