







О женитьбе 59-летнего артиста драмы Олега Алексеева в понедельник, 23 января, сообщил Новый экспериментальный театр Волгограда, на сцене которого он играет уже 34 года.

- В эти выходные заслуженный артист России Олег Алексеев сочетался законным браком со своей избранницей Натальей, с которой он познакомился, конечно же, в НЭТе. Как говорит сам Олег, «их познакомила судьба», - говорится в официальном сообщении театра.













- У нас с Натальей 26 лет разницы, и в своей профессиональной жизни она далека от театральной сцены. Я уверен, что мы с ней заслужили это счастье, - рассказал счастливый молодожен.













Олег Алексеев, как указано на сайте НЭТа, артист драмы - ведущий мастер сцены. В 1996 году ему было присвоено звание заслуженного артиста России. В 2010 году был лауреатом Государственной премии Волгоградской области в сфере литературы, искусства, архитектуры и культурно-просветительной деятельности. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

С 1988 года Олег Алексеев является актером Волгоградского государственного Нового экспериментального театра. В его репертуаре свыше 35 ролей, большая часть - главные. Многие из них стали театральными легендами Волгограда: шекспировского Ромео и Петруччо, мольеровский Дон Жуан, лермонтовский Арбенин и чеховский Тригорин, граф Альмавива в «Женитьбе Фигаро» Бомарше, Антонио в «Чуме на оба ваши дома», Григория Горина и другие.

Фото: Волгоградский НЭТ



