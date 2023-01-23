Для волгоградцев, которые остались без жилья после сегодняшнего пожара, уничтожившего дом №12 по переулку Фабричный, организован пункт временного размещения. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда.

– С людьми работают сотрудники муниципалитета, уточняются списки людей, постоянно проживавших в пострадавшем доме. Всем, кто нуждается в жилье, будут предоставлены муниципальные жилые помещения, также горожанам объясняют порядок получения материальной помощи, – говорится в сообщении мэрии.

В администрации города пояснили, что семье из трех человек, которая проживала в аварийном доме, уже предоставлено жилье на ул. Хользунова на условиях социального найма.

Напомним, сегодня ночью вспыхнул аварийный многоквартирный дом №12 по переулку Фабричный в Тракторозаводском районе Волгограда. Люди, по свидетельству очевидцев, выскакивали из горящего здания, в чем спали. Жильцы спасали своих соседей и выносили на руках родственников-инвалидов.

На месте пожарища было обнаружено тело 45-летней женщины.