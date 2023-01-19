Росводресурсы спрогнозировали половодье в Волгоградской области

Общество 19.01.2023 08:39
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19.01.2023 08:39
Прогноз предстоящего половодья на водохранилищах Камы и Волги обсудили накануне на заседании межведомственной рабочей группы Росводресурсов. Как сообщили ИА «Высота 102» в федеральном ведомстве,
в целом условия нынешней зимы схожи с обстановкой прошлого года.
- Пока рано говорить, как сложится половодье, но при любом сценарии все водохранилища должны быть готовы к приёму большой воды. Сейчас освобождение ёмкостей проходит в плановом режиме с соблюдением правил использования водохранилищ», - отметил начальник управления регулирования водохозяйственной деятельности Росводресурсов Дмитрий Савостицкий.
По данным Росгидромета, сейчас весь бассейн Волжско-Камского каскада скован льдом, его средняя толщина от 25 до 45 см. Крепче всего – до 64 см, замерзли реки на севере Нижегородской области. Минимальную толщину – 8 см, фиксируют на юге Калужской области. Только на 2% водосборной территории нет снега, на остальной части высота снегозапасов варьируется от 1 до 60 см.
В ближайший месяц на каскаде будет на полградуса-градус теплее, чем обычно. Интенсивных осадков не прогнозируется. Приток в январе может достичь 128% нормы. В декабре 2022 года Волжско-Камский каскад пополнился на 9,7 км3 воды, это 98% нормы.
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