Искусство строить и творить: Владимир Шолох подарил «ЕвроХим-ВолгаКалию» свои картины

Общество 17.01.2023 09:42
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17.01.2023 09:42
Известный живописец, график, заслуженный работник культуры Российской Федерации Владимир Шолох подарил «ЕвроХим-ВолгаКалию» свои работы, посвященные Гремячинскому горно-обогатительному комбинату.
Картины были написаны во время пленэра, проведенного представителями Волгоградского областного отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» в Котельниковском районе.
Масштабную творческую акцию впервые в истории города Котельниково организовали «ЕвроХим-ВолгаКалий» совместно с администрацией Котельниковского муниципального района и Волгоградским музеем изобразительных искусств им. В.И. Машкова.
Во время пленэра художники создали живописные отражения важнейших объектов поверхностного комплекса Гремячинского горно-обогатительного комбината, познакомились с сотрудниками предприятия, изобразили на полотнах самые, по их мнению, интересные особенности производственного процесса комбината.
По завершении работы над полотнами лучшие картины с изображением комбината художник подарил предприятию.
- Значение этого подарка для нас трудно переоценить, - поблагодарил художника исполнительный директор «ЕвроХим-ВолгаКалия» Евгений Сахаров. – То, что так талантливо изображено на картинах, построено нашим трудом. Можно гордиться тем, что мы создали предприятие, достойное того, чтобы быть увековеченным в живописном полотне. Искусство вечно, и художественный образ нашего комбината станет нашим посланием будущим поколениям.
Произведения Владимира Шолоха входят в коллекции музеев, частных собраний в России и за рубежом. Теперь в их число войдет и Гремячинский ГОК, которому мастер кисти подарил вторую – художественную жизнь.
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