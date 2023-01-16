Общество

Пациенты показали черную плесень в платных палатах волгоградской больницы

Общество 16.01.2023 16:28
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16.01.2023 16:28


Пациенты хирургического отделения взрослого корпуса волгоградской больницы №7 возмутились условиями пребывания в платных палатах медучреждения. 

– Одна из стен палаты была в грибке, там даже обои отошли, вокруг окна – черная плесень, даже мебель некоторая была сломана, – рассказала ИА «Высота 102» Татьяна, которая проходила здесь лечение и зафиксировала на фото условия пребывания. – Я могу себе представить, если такие платные палаты, то как выглядят бесплатные. 


Редакция ИА «Высота 102» попросила прокомментировать ситуацию комитет здравоохранения Волгоградской области. И вот какой ответ был получен. 

– Взрослый хирургический корпус ГУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи 7» на протяжении с октября 2020 года по апрель месяц 2022 года оказывал медицинскую помощь пациентам взрослым и детям с новой коронавирусной инфекцией, а также пациентам с новой коронавирусной инфекцией с хирургической, травматологической и сердечно-сосудистой патологией. До конца 2022 года корпус находился в резерве по развертыванию коек на новую коронавирусную инфекцию, с учетом возможным ухудшением эпидситуации. В связи с этим проведение ремонтных работ было невозможно и запланировано в 2023 году, – пояснили в облкомздраве. 


– В этом году в медучреждении займутся внутренней отделкой помещений, в том числе в маломестных палатах, оборудованных дополнительной техникой, в частности,  душевой кабиной, и рассчитанной на 1-2 пациентов, – продолжили в ведомстве. 


Здесь также добавили, что  в учреждении продолжаются работы по его модернизации, проводятся работы в детском хирургическом корпусе. Запланированы также строительство реабилитационного корпуса, ремонт других подразделений.

Фото читателей ИА "Высота 102"

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