Волгоградский РПН признал безопасной воду в 60 крещенских купелях

Отобранные пробы воды в местах, используемых для крещенских купелей, признаны безопасными для здоровья населения. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, образцы воды соответствуют микробиологическим и вирусологическим показателям.

В этом году в регионе будет оборудовано более 60 купелей. Так как найдется немало желающих окунуться в любую погоду в ледяную воду, в РПН напомнили правила, которые помогут жителям региона сохранить здоровье, а порой и жизнь при совершении этого обряда, а также получить положительные эмоции:

Омовение следует осуществлять исключительно в оборудованных и приспособленных для этих целей местах. Нужно помнить, что купание в ледяной воде без подготовки и опыта закаливания может привести к нежелательных последствиям. Нельзя погружаться в воду гражданам в состоянии алкогольного опьянения, беременным, пожилым, детям, а также тем, кто страдает болезнями сердечно-сосудистой, центральной и периферической нервной, дыхательной, мочеполовой, эндокринной систем, а также другими острыми и хроническими заболеваниями в стадии обострения. Не следует сразу снимать всю одежду. Это надо делать постепенно: сначала снимите верхнюю одежду, через несколько минут – обувь, затем следует раздеться по пояс и только потом заходить в воду. Для неподготовленного человека время нахождения в проруби не должно превышать 3 секунд, закаленный ныряльщик может позволить себе пробыть в воде до 10 секунд. После выхода из купели рекомендуется сразу же сменить мокрую одежду на сухую, выпить горячий чай и съесть сладкую пищу — это уменьшит стрессовое воздействие на организм.

Следует обратить внимание, что вода водоемов не является питьевой, использование для питья не допускается, подчеркнули в ведомстве.