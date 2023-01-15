На юге Волгоградской области 16 января потеплеет до +2









В ближайшие три дня в Волгоградской области ожидаются умеренные морозы. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградском ЦГМС, 16 января в отдельных южных районах региона даже потеплеет до +2 градусов.





Днем прогнозируется от -2 до -7, а ночью в некоторых районах температура опустится до -10. При этом в этот и последующие дни будет достаточно ветрено. Скорость ветра может достигать 13 метров в секунду.





В областном центре днем 16 января будет -2 до -6 градусов, а ночью температура упадет до -10. Ветер от 8 до 13 метров в секунду комфорта не прибавит.





Фото Павла Мирошкина/ ИА "Высота 102"

