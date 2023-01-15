На улицы Волгограда выгрузили 1 тысячу тонн реагентов









В Волгограде после снегопада на дороги нанесено свыше тысячи тонн противогололедных реагентов. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, в первую очередь была произведена очистка основных городских транспортных артерий, где проходят маршруты общественного транспорта.





Так, была обработана проезжая часть дорог на ул. Рабоче-Крестьянской, ул. 64-й Армии, пр. Героев Сталинграда, ул. Рокоссовского, ул. Землячки и др. После уборки главных улиц спецтехника приступила к обработке второстепенных дорог. В настоящее время с обочин вывозятся снежные массы. Дорожно-коммунальные службы по традиции призывают водителей не бросать личный транспорт на краю проезжей части, чтобы не препятствовать работе спецтехники.