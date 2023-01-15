В Волгоградской области скончалась 98-летняя участница Сталинградской битвы

На фото: Марию Матяшову с 95-летием поздравляли в 2019 году сотрудники пенсионного фонда
Общество 15.01.2023 16:54
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15.01.2023 16:54
На фото: Марию Матяшову с 95-летием поздравляли в 2019 году сотрудники пенсионного фонда
Две недели не дожила до 80-летия победы в Сталинградской битвы жительница Фроовского района Мария Феопеновна Матяшова. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации района, участнице Великой Отечественной войны и сражения под Сталинградом ушла из жизни на 99-ом году.
Мария Феопеновна ушла на фронт в 18 лет. День Победы встретила в Вене. Освобождала не только свою родину, но и Болгарию, Румынию, Венгрию, Австрию и Югославию.
Была награждена орденом Отечественной войны 2-ой степени, медалями - «За оборону Сталинграда», «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За взятие Будапешта».
После войны она проработала 40 лет в школе учителем русского языка и литературы, являлась заслуженной учительнице РСФСР.
На фото: Марию Матяшову с 95-летием поздравляли в 2019 году сотрудники пенсионного фонда
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