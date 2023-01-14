В Волгоградской области 16 января временно отключат ТВ и радио

Общество 14.01.2023 21:42
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14.01.2023 21:42
Перерывы в вещании ряда радиостанций и телевизионных каналов пройдут 16 января в Волгограде, Камышине, Михайловке, Урюпинске и нескольких поселках из-за профилактических работ.
Как сообщили в Волгоградском филиале российской телевизионной и радиовещательной сети, перерывы трансляции будут кратковременными.
В Волгограде с 7.00 до 16.00 возможны перерывы трансляции РТРС-1,РТРС-2, Радио России, Маяк, Вести FM, Звезда FM, Мир и Вести FM.
В Камышине в это же время пропадет РТРС-1,РТРС-2, Радио России, Вести FM, Маяк, Камышин ФМ, Радио Дача, Новое Радио, Хит ФМ, Комсомольская правда и Дорожное радио.
В поселке Кировец Среднеахтубинского района прекратит вещание РТРС-1,РТРС-2. Отключения РТРС-1,РТРС-2, Радио России, Ретро ФМ и Авторадио с 7.00 до 16.00 будут в Михайловке. В станице Клетская с 02.00 до 11.00 не будет работать РТРС-1, РТРС-2, Радио России.
В Урюпинске с 02.00 до 11.00 не будет РТРС-1,РТРС-2, Радио России, Радио России, Авантаж, Авторадио. Также с 06.00 до 11.00 возможны перебои с трансляцией Европа плюс, Урюпинск ФМ, Радио День, а с 07.00 до 11.00 - Русское радио и Ретро ФМ.
В поселке Нагорный Камышинского района с 07.00 до 16.00 отключат РТРС-1,РТРС-2, а в поселке Чилеково Котельниковского района - РТРС-1,РТРС-2, Радио России, РТРС-1,РТРС-2.
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