В Волгоградской области 16 января временно отключат ТВ и радио









Перерывы в вещании ряда радиостанций и телевизионных каналов пройдут 16 января в Волгограде, Камышине, Михайловке, Урюпинске и нескольких поселках из-за профилактических работ.

Как сообщили в Волгоградском филиале российской телевизионной и радиовещательной сети, перерывы трансляции будут кратковременными.

В Волгограде с 7.00 до 16.00 возможны перерывы трансляции РТРС-1,РТРС-2, Радио России, Маяк, Вести FM, Звезда FM, Мир и Вести FM.

В Камышине в это же время пропадет РТРС-1,РТРС-2, Радио России, Вести FM, Маяк, Камышин ФМ, Радио Дача, Новое Радио, Хит ФМ, Комсомольская правда и Дорожное радио.

В поселке Кировец Среднеахтубинского района прекратит вещание РТРС-1,РТРС-2. Отключения РТРС-1,РТРС-2, Радио России, Ретро ФМ и Авторадио с 7.00 до 16.00 будут в Михайловке. В станице Клетская с 02.00 до 11.00 не будет работать РТРС-1, РТРС-2, Радио России.

В Урюпинске с 02.00 до 11.00 не будет РТРС-1,РТРС-2, Радио России, Радио России, Авантаж, Авторадио. Также с 06.00 до 11.00 возможны перебои с трансляцией Европа плюс, Урюпинск ФМ, Радио День, а с 07.00 до 11.00 - Русское радио и Ретро ФМ.

В поселке Нагорный Камышинского района с 07.00 до 16.00 отключат РТРС-1,РТРС-2, а в поселке Чилеково Котельниковского района - РТРС-1,РТРС-2, Радио России, РТРС-1,РТРС-2.



